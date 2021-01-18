聶德權：以公務員身份表達意見　須考慮會否令人誤會不支持政府施政

▲ 聶德權稱，公務員如公開以公務員身份表達意見，須考慮會否與其身份有衝突。（林宇翔攝）

公務員事務局長聶德權表示，公務員若公開以公務員身份表達意見，除非是與公務員薪酬待遇及福利有關，否則須考慮會否與公務員身份有衝突，或令人誤會不支持政府施政等，強調會因應不同個案進行評估。

聶德權今日出席公務員及資助機構員工事務委員會時提到，公務員若以市民身份表達意見，其言論自由受《基本法》保障，認為他們針對個別政策，以合法途徑表達意見是合理的。而作為公務員工會，為會員捍衛利益及反映意見亦是合理，不過，若公開宣示以公務員身份表達意見，則須考慮會否與其身份有衝突，令公眾誤會不支持政府施政等，強調要根據個案處理，並確保相關人士有申訴機會。

金融界議員陳振英關注公務員宣誓的有效期，聶德權稱，一日是公務員，就有責任要擁護《基本法》及效忠特區，對特區政府負責，如已經離職、退休，不再擁有公務員身份，對特區政府負責、盡忠職守的要求亦不適用，惟如果發現對方作為公務員期間，牽涉違反誓言的不當行為，仍會根據現有機制處理。

對於有公務員工會擔心，日後接受媒體訪問時，要視乎傳媒背景，如接受被認為是反華機構的訪問或違反宣誓。聶德權回應稱，如果已講明是反華媒體，「咁相信已很清楚了。」

另外，民建聯立法會議員葛珮帆質疑，日前已解散的新公務員工會，已違反《公務員守則》，關注當局會否追究。聶德權指，有公務員在過去一年多，做了懷疑違反《公務員守則》或政治中立的言行，當局正認真、嚴肅處理及跟進。他續指，自反修例事件開始後，有關參與違法公共活動的公務員，或收到投訴有公務員涉嫌違反規例等，當局亦正調查及跟進，並會認真及儘快處理。

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記者：林曉君