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【初經報到】9歲女兒來初經持續11日 港媽煩惱求助：停3日又再嚟過

兒童健康 14:21 2021/01/18

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一名港媽日前在網上發文，指女兒只有9歲便來月經，令她感到煩惱。

女孩踏入青春期，身體經歷大轉變，面對初經來到，許多人會不知所措。日前一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，指女兒只有9歲3個月便來初經，連續來了11日，令她感到煩惱。

女兒9歲來初經港媽煩惱

該名港媽在文中指出，女兒初經連續來了11日，停了3日之後又再來過，不規則的經期令她感到煩惱。她指女兒自理能力非常差，不知道該怎樣幫助女兒才好。

帖文引來網民討論，不少網民認為樓主女兒過早來月經，應及早求醫，詢問醫生的意見。有網民則認為與飲食習慣有關，應減少進食含雌激素食物。

有網民分享類似經歷，指女兒初時經期也是不規則，大約4至6個月後才回復正常。該名網民又建議樓主不用太緊張，只要教女兒怎樣更換衛生巾及清潔便可以。

10歲前來經應請教醫護人員

根據衞生署網站資料，大部份女性會在10至15歲出現初經的現象，排經約持續3至7天不等。若在10歲前來經或超過15歲仍未來經，應請教醫護人員。

青春期的少女因發育未完全成熟，經期在最初兩、三年可能不規則。每次周期可短至兩、三星期，或長至幾個月。初經的早與遲是受遺傳、營養、氣候及運動等因素影響。

雌激素食物引致早來經

TOPick曾訪問婦產科專科醫生藍寶梅，她指受食物含雌激素影響，本港女性的確有提早來經的趨勢。她指出，20年前女性平均初次來經年齡是11至13歲，但近年已推前了一年多，普遍在10歲就有初潮，甚至早至8至9歲。她建議家長審慎起見，應避免讓孩子進食較容易積聚激素的雞頸和雞皮。

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責任編輯︰王明芳

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