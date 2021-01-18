【勁歌金曲】《呼吸有害》橫掃四大頒獎禮　莫文蔚完成大滿貫盼在港開騷

▲ 莫文蔚完成各大頒獎禮演出。（Sony Music圖）

莫文蔚（Karen）的〈呼吸有害〉早前於新城、港台及商台的頒獎禮上囊括多個大獎後，再下一城勇奪勁歌金曲金獎，成為2020年度奪得大滿貫成績的歌手。

莫文蔚昨晚在TVB《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上，贏得勁歌金曲金獎殊榮，Karen台上興奮表示，此獎象徵她廿多年付出的每一點滴努力及歌迷的愛，她亦指可以難得在香港多謝媽媽。

Karen多年未有推出廣東歌，至去年推出《呼吸有害》橫掃獎項，問到Karen可會想再多做廣東歌，她大派定心丸道：「我一直都好想做多些廣東歌，並非因為今次有好成績才做，其實每個階段遇到不同音樂伙伴，都會影響歌曲。大家可以放心，2021年一定會有全新廣東作品推出。」

▲ Karen今年獲多個獎。（Sony Music圖片）

來到2021年，Karen表示最希望可以踏上紅館的舞台，與樂迷再聚首一堂，她說：「今年最希望可以完成香港演唱會，因為這是我《絕色》Tour最後一站，亦是我最後一次開大型演唱會，好希望可以在香港，我的出發地畫上一個完美句號。」

Karen又表示她一直都有錄製新歌，預計今年上半年大家便有機會聽到！