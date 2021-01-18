男囚犯須剪髮終院裁定歧視　懲教要求暫緩被拒須執行判令

▲ 前立法會議員梁國雄。（資料圖片）

前立法會議員梁國雄早年入獄時被剪去一頭長髮，梁質疑懲教署做法歧視男囚犯，提出司法覆核獲判勝訴，懲教署其後上訴得直，梁上訴至終審法院獲判終極上訴得直，終院裁定懲教署做法違反《性別歧視條例》。懲教署要求就判決暫緩6個月，已訂出合適方案。終院今(18日)頒下書面判詞，指有關方案並非複雜，署方已有充分時間作出決定，申請缺乏理據，故拒絕申請，並須支付訟費。

終院於2020年11月裁定懲教署就男囚犯的頭髮長度限制的常規令做法違反《性別歧視條例》，署方其後要求法庭暫緩判決6個月，以有充足時間決定考慮合適方案取替舊有政策。

上訴人梁國雄一方則反對申請，指司法覆核判決後法官已給予充份時間制定新政策，至今已接近4年，署方亦已訂出臨時方案，故反對再暫緩申請。

終院認為法庭判決相對簡單，法庭裁定基於男女囚犯的性別，導致男囚犯的待遇與女囚犯不同。終院指署方應就判決制定不含歧視的新政策，取替舊有政策，即男囚犯應「盡量剪短」頭髮的常規令。

判詞指出梁國雄的司法覆核申請於2017年初判決，法官當時已准許署方暫緩判決15個月，期間署方決定上訴。終院指署方當時亦不能預測上訴結果，但亦應預備方案以執行法庭命令。終院得悉署方其後已索取大學顧問研究及法律意見，並已訂出一個方案，署方最終亦得出3個方案。

及至2018年4月署方獲判勝訴，終院指署方當時亦已得知梁已提出終極上訴，署方當時應考慮制定新政策以作應對。終院指判決至今已暫緩近4年，署方稱仍需時考慮已制定的3個方案，不欲於倉促中作決定，故要求暫緩判令6個月。

終院指署方得出的3個方案，包括男囚犯的頭髮須維持短至中，女囚犯的頭髮長度則維持至下巴或腋下位置；第2個方案為所有囚犯則維持中短長度髮型；第3個方案則為所有囚犯維持入冊時原有髮型，除非醫學上需要才剪短。

終院認為有關方案並不複雜，署方只須選出不會構成歧視性別做法方案，因此不明白為何仍須暫緩判決6個月，認為申請缺乏理據，故拒絕有關申請。

終院頒令懲教署要求男囚犯將頭髮「盡量剪短」做法違反《性別歧視條例》，並撤銷於2014年6月9日要求申請人梁國雄剪短長髮之決定，署方並須支付梁的訟費，基於本案並不複雜，故只批准梁就兩名大律師申請訟費。

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記者：林育慧