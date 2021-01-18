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【檢疫酒店】2月20日起推出新一輪計劃涉約1萬間客房　聶德權稱吸引較多低價酒店申請

社會 14:45 2021/01/18

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聶德權稱，第二輪指定檢疫酒店計劃，於2月20日至4月20日推出。（林宇翔攝）

政府公布第二輪指定檢疫酒店安排細節，公務員事務局局長聶德權稱，第二輪指定檢疫酒店計劃，於2月20日至4月20日推出，合約為期60天，36間酒店參與計劃，房間數目調低至1萬間。當局已增加房價較低的酒店，每晚房價500元以下的酒店，由第一輪計劃的7間，增至第二輪的11間，涉及房間2,800多間。

當局於今年1月5日，已發信邀請持有效酒店或旅館牌照者，參與第二輪指定檢疫酒店計劃，最後錄得70多間酒店申請，當中較多申請屬低價酒店。他認為酒店要符合衞生署防疫要求，也考慮房價、酒店首階段計劃的防疫表現等。因應最新防疫政策，英國及南非逗留人士禁止來港，他預計短期內來港人數或下降，第二輪檢疫酒店計劃，已調低房間數目至1萬間。

聶德權稱第二輪酒店之中，有32間屬於第一批指定酒店，新加入有4間；並增加房價較低的酒店，共11間酒店參與，涉及房間2,800多間，佔房間總數逾27%。至於房價1,000元以下的房間，佔第二輪計劃房間總數約83%，共有8,500個房間。

他強調指定檢疫酒店措施，是政府外防輸入的措施之一，首階段第一輪36間指定酒店的合約期，直至2月19日。他形容計劃推出一個月以來，運作暢順，最新入住率約六成。

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記者：吳卓峰

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