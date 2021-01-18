【檢疫酒店】新一輪指定檢疫酒店計劃 文華東方酒店成檢疫酒店500元或以下房價增1倍

▲ 新一輪指定檢疫酒店計劃，500元或以下的房價增1倍至逾2800間房。

政府公布第二輪指定檢疫酒店安排細節，公務員事務局局長聶德權稱，新一輪指定檢疫酒店計劃，於2月20日至4月20日推出，合約為期60天，36間酒店參與計劃。

公務員事務局局長聶德權表示，新一輪酒店已準備，將有36間酒店參加此計劃，合約期同樣為60天，由2月20日至4月20日。在36間指定酒店當中，有32間屬首批指定酒店，另外新加入有4間。在首批指定酒店當中，有4間酒店退出計劃，所以數字維持36間酒店，房間數目有一萬間。

另外，因應市場對不同房價酒店有不同要求，有見500元以下的需求較大，政府決定增加房價較低酒店，500元或以下的房價酒店由7間增至11間，房間數目增一倍至超過2800間，佔第二輪酒店提供房間總數27%，比第一輪增1000間；而每日房價1000元或以下的酒店房，就有約8500間，佔總供應約83%。

他指，有關新一輪的36間指定檢疫酒店可在網上查閱，於第二輪有4間酒店新增。他指，一旦成為檢疫酒店，「酒店就會要清空」，不會再有其他非檢疫人士，現時難預計入住人數有多少，若本身入住率不足50%，會向酒店補回差額，以房價的7成計算，因合約期到2月19日，所以現時暫未能知道。

聶德權補充，因政府收緊檢疫期至21日禁英及南非來港，估計短期內來港人數稍為下降，調低需要房間數目至一萬間。被問到指定酒店名單有變換，會否影響住客需重新預訂酒店，聶德權回應指第一輪的檢疫酒店於2月19日完結，現在提早一個月通知，希望業界及住客可提早做準備。

【檢疫酒店】置地文華、喜來登酒店續成檢疫酒店 一文看清36間酒店地址

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴