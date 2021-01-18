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【美國制裁】港澳辦指制裁把戲該收場　中聯辦斥霸權主義徒勞無功

政治 15:00 2021/01/18

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美國日前就55名民主派人士被捕，宣布制裁6名中港官員，包括中央統戰部部長尤權、全國人大常委譚耀宗。港澳辦及中聯辦分別發聲明，強烈譴責美國制裁。

港澳辦發言人指出，制裁是再一次粗暴干涉中國內政，又指初選發起人戴耀廷等人無視法律，嚴重挑戰特區憲制秩序，嚴重破壞香港選舉制度，旨在顛覆香港政權，強調警方行動是依法履職。

港澳辦又稱，美國國務卿蓬佩奧等美國反華政客，習慣肆意插手香港事務，干涉中國內政，制裁只會暴露，他們拿香港問題做文章、不遺餘力遏制中國發展的險惡用心，認為制裁只是「黔驢技窮式的政治把戲」，而蓬佩奧之流，只是「試圖阻止歷史車輪，滾滾向前的可笑螳螂」，現時上演的是下台前「末日瘋狂」，直言「制裁把戲該收場」。

中聯辦則指，美方所為，是對香港法治和高度自治的肆意破壞，對中央維護國家正常利益的公然挑釁，其霸權行徑注定徒勞無功，認為制裁聲明充滿偏見，是赤裸裸的雙重標準。

中聯辦發言人強調，國家安全是香港長期繁榮穩定的基石，反中亂港勢力，必然受港區國安法的堅決打擊，任何國家的制裁或政客恫嚇，都不會動搖中國人民維護國家主權、安全、發展利益的堅定意志。

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責任編輯：陳宛彤

 

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