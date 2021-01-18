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【檢疫酒店】置地文華、喜來登酒店續成檢疫酒店　一文看清36間酒店地址

社會 15:31 2021/01/18

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位於尖沙咀的喜來登酒店續成檢疫酒店。（資料圖片）

政府公布第二輪指定檢疫酒店安排細節，公務員事務局局長聶德權稱，第二輪指定檢疫酒店計劃於2月20日至4月20日推出，合約為期60天，36間酒店參與計劃，房間數目調低至1萬間。

中環置地文華東方酒店續成檢疫酒店。（資料圖片）

指定檢疫酒店名單如下：

中西區

  • 華麗都會酒店（西環皇后大道西338號）
  • 華美達海景酒店（香港皇后大道西239號）
  • 華大盛品酒店（德輔道西308號）
  • 蘭桂坊酒店@九如坊（香港中環九如坊3號）
  • One-Eight-One Hotel & Serviced Residences（香港干諾道西181號）
  • CM+壹棠酒店及服務式公寓（香港上環干諾道西16號）
  • 香港置地文華東方酒店（香港中環皇后大道中15號置地廣場）

東區

  • 華美達盛景酒店（香港北角春秧街88號）

南區

  • 奧華．時尚精品酒店．南岸（香港仔黃竹坑道64號）
  • 如心南灣海景酒店（香港仔黃竹坑道55號）
  • 香港數碼港艾美酒店（香港數碼港道100號）

灣仔區

  • 華麗銅鑼灣酒店（銅鑼灣寶靈頓道38號）
  • 頤庭酒店銅鑼灣（香港銅鑼灣水星街15號）
  • 香港灣仔帝盛酒店（香港灣仔皇后大道東387-397號）
  • 香港港島英迪格酒店（香港皇后大道東246號）
  • 問月酒店（香港銅鑼灣謝斐道388號）
  • 香港銅鑼灣皇冠假日酒店（香港銅鑼灣禮頓道8號）
  • 帆船精品酒店（香港灣仔摩理臣山道84-86號5-7樓）

油尖旺區

  • 華美達華麗酒店（尖沙咀柯士甸路23號）
  • 香港喜來登酒店（香港九龍尖沙咀彌敦道20號）
  • 九龍酒店（香港九龍尖沙咀彌敦道19 - 21號）
  • 君怡酒店（香港九龍尖沙咀金巴利道28號）
  • 香港海景絲麗酒店（香港九龍油麻地上海街268號）
  • 紅茶館酒店油麻地永星里（九龍油麻地永星里5號）
  • 香港旺角帝盛酒店（香港九龍大角咀道88號）

黃大仙區

  • 香港九龍貝爾特酒店（香港九龍新蒲崗六合街19號）

九龍城區

  • 紅茶館酒店紅磡機利士南路（紅磡機利士南路69號）
  • 富豪東方酒店（香港九龍城沙浦道30-38號）
  • 富薈馬頭圍酒店（香港馬頭圍下鄉道8號）
  • 香港九龍維景酒店（香港九龍窩打老道75號）
  • 香港嘉里酒店（香港九龍紅磡灣紅鸞道38號）

觀塘區

  • 愛得甫酒店（九龍觀塘偉業街101號）

荃灣區

  • 香港遠東絲麗酒店（香港新界荃灣青山公路135-143號）

葵青區

  • 香港荃灣帝盛酒店（香港葵涌健全街28號）

離島區

  • 富豪機場酒店（香港赤鱲角香港國際機場暢達路9號）
  • 香港東涌福朋喜來登酒店（香港大嶼山東涌怡東路9號）

【檢疫酒店】新一輪指定檢疫酒店計劃 文華東方酒店成檢疫酒店500元或以下房價增1倍

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記者：徐紹軒

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