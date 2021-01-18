【檢疫酒店】置地文華、喜來登酒店續成檢疫酒店 一文看清36間酒店地址
社會 15:31 2021/01/18
政府公布第二輪指定檢疫酒店安排細節，公務員事務局局長聶德權稱，第二輪指定檢疫酒店計劃於2月20日至4月20日推出，合約為期60天，36間酒店參與計劃，房間數目調低至1萬間。
指定檢疫酒店名單如下：
中西區
- 華麗都會酒店（西環皇后大道西338號）
- 華美達海景酒店（香港皇后大道西239號）
- 華大盛品酒店（德輔道西308號）
- 蘭桂坊酒店@九如坊（香港中環九如坊3號）
- One-Eight-One Hotel & Serviced Residences（香港干諾道西181號）
- CM+壹棠酒店及服務式公寓（香港上環干諾道西16號）
- 香港置地文華東方酒店（香港中環皇后大道中15號置地廣場）
東區
- 華美達盛景酒店（香港北角春秧街88號）
南區
- 奧華．時尚精品酒店．南岸（香港仔黃竹坑道64號）
- 如心南灣海景酒店（香港仔黃竹坑道55號）
- 香港數碼港艾美酒店（香港數碼港道100號）
灣仔區
- 華麗銅鑼灣酒店（銅鑼灣寶靈頓道38號）
- 頤庭酒店銅鑼灣（香港銅鑼灣水星街15號）
- 香港灣仔帝盛酒店（香港灣仔皇后大道東387-397號）
- 香港港島英迪格酒店（香港皇后大道東246號）
- 問月酒店（香港銅鑼灣謝斐道388號）
- 香港銅鑼灣皇冠假日酒店（香港銅鑼灣禮頓道8號）
- 帆船精品酒店（香港灣仔摩理臣山道84-86號5-7樓）
油尖旺區
- 華美達華麗酒店（尖沙咀柯士甸路23號）
- 香港喜來登酒店（香港九龍尖沙咀彌敦道20號）
- 九龍酒店（香港九龍尖沙咀彌敦道19 - 21號）
- 君怡酒店（香港九龍尖沙咀金巴利道28號）
- 香港海景絲麗酒店（香港九龍油麻地上海街268號）
- 紅茶館酒店油麻地永星里（九龍油麻地永星里5號）
- 香港旺角帝盛酒店（香港九龍大角咀道88號）
黃大仙區
- 香港九龍貝爾特酒店（香港九龍新蒲崗六合街19號）
九龍城區
- 紅茶館酒店紅磡機利士南路（紅磡機利士南路69號）
- 富豪東方酒店（香港九龍城沙浦道30-38號）
- 富薈馬頭圍酒店（香港馬頭圍下鄉道8號）
- 香港九龍維景酒店（香港九龍窩打老道75號）
- 香港嘉里酒店（香港九龍紅磡灣紅鸞道38號）
觀塘區
- 愛得甫酒店（九龍觀塘偉業街101號）
荃灣區
- 香港遠東絲麗酒店（香港新界荃灣青山公路135-143號）
葵青區
- 香港荃灣帝盛酒店（香港葵涌健全街28號）
離島區
- 富豪機場酒店（香港赤鱲角香港國際機場暢達路9號）
- 香港東涌福朋喜來登酒店（香港大嶼山東涌怡東路9號）
【檢疫酒店】新一輪指定檢疫酒店計劃 文華東方酒店成檢疫酒店500元或以下房價增1倍
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記者：徐紹軒