《米芝蓮指南香港澳門2021》今日（18日）出爐，推介名單收錄了63間香港及7間澳門餐廳，當中7間新入選「車胎人美食」，包括台灣人主理的「阿元來了」，老闆阿元有見於6年前本港食肆未見正宗的滷肉飯，經朋友鼓勵下，因而創立餐廳，他接受TOPick專訪稱，不怕得獎像「死亡之吻」般的魔咒，相信業主「好人」不會加租，反而最擔心增加員工的工作負荷。

63間本港食肆入圍米芝蓮推介名單，請看：【下一頁】

西環「阿元來了」

有2間分店的「阿元來了」，今次上榜的是西環堅尼地城店，老闆阿元家人都是夜市小食攤販，而自己亦曾售賣紅豆餅和火鍋。他稱，獲「米芝蓮」感到高興，因為這是對廚師的肯定，不過擔心員工的工作量增加，

其實心情是一半一半，因為擔心員工會太辛苦，所以會安排8至10名其他分店的員工到西環店幫手，以應付將來客量增加的情況。

他表示，疫情對生意沒有太大影響，因為餐廳改變了營業模式，即使晚市禁堂食，餐廳仍可改售便當吸納客源，令營業額不跌反增。

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自開業阿元堅持選用台灣食材製作菜式，但疫情令航空業近乎停頓，導致空運食材的成本上漲，阿元表示，部份食材只有台灣有，例如台中大甲名產的芋頭，但他不希望將成本轉嫁到消費者，笑言幸好餐廳實力雄厚可以消化食材上漲的成本。

「阿元來了」招牌菜分別有「滷肉飯」、「炸蛋黃芋頭」，價錢由$32至$35不等，滷肉有別於肉燥的即叫即炒，反而慢工出細貨，層層分明的五花腩被醬汁滷了6小時再燉，肉質軟腍、味道香濃。

而另一款「炸蛋黃芋頭」（$35）是芋頭控的必試之選，取用台中大甲的芋頭，先蒸後搗碎，包裹鴨黃後，再沾麵包屑下油炸，口感外脆內綿。

旺角「頤東酒家」

原是旺角鳳城酒家，在前主廚兼老闆退休後，由原來團隊的成員之一接手，在去年改名重開。菜單與過去差異不大，滿是各式經典順德佳餚，例如蝦多士、炸子雞、韭菜角等。

董事鍾禮文表示，上榜有賴員工用心工作，食物選材新鮮，他表示，米芝蓮作為美食指南對於東南亞乃至世界都有號召力，期望入選後可提高2成生意額，但強調不會加價，因為現時食品的價格已比出面酒樓貴。

記者：陳麗娜