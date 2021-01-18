調查：施政報告獲5.7分　80.9%受訪者認同要求公務員宣誓

▲ 梁美芬稱5.7分屬合格水平。（林曉君攝）

立法會周三起進行施政報告致謝議案辯論。有議員辦事處在去年12月1日至31日期間，透過網上問卷了解市民對2020年施政報告的看法，成功收回782份回覆。滿分10分情況下，受訪者給予施政報告的平均分為5.7分，當中最受認同的新政策是要求公務員宣誓或簽署聲明，佔80.9%。

施政報告新政策中，最受受訪者認同（80.9%）的是要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》和效忠特區政府，其次是改革高中通識教育科（75.1%），第三為港鐵車費八折優惠延長3個月（72.8%）。至於梁美芬就施政報告提出的建議中，最多受訪者認為應推行全民強制檢測（73.6%）。

梁美芬形容，平均分5.7分屬合格水平。雖然施政報告有不少具長遠目光的建議，但現時疫情嚴重和經濟低迷，市民更加希望有能讓他們即時受惠的措施，而有逾7成市民認為應推行全民強制檢測，反映市民最想疫情清零，儘快和內地恢復通關，重振經濟。

另外，調查亦發現，越年輕的受訪群組，對報告評分平均分越低，65歲或以上長者平均評分為6.5分，但18-35歲平均評分僅4分。梁美芬提醒政府正視情況，應推出更多措施協助港青把握一帶一路和粵港澳大灣區的機遇，除了硬件支援，亦要有軟件協助年輕人提高他們對國家和香港的認同感。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君