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【新冠肺炎】本港新增107宗確診個案　102宗本地個案42宗涉源頭不明感染

社會 16:33 2021/01/18

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本港新冠肺炎疫情持續，今日新增107宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增107宗確診個案，包括5宗輸入個案、102宗本地個案，其中有42宗涉源頭不明感染，仍有5患者未找出，累計9,665宗病例；另今日有約50宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

今日確診的數字是相隔一個月後再次「破百」，張竹君指，數字急升或與油尖旺區的強制檢測有關，因早前的確診數字只有10多宗是經臨時檢測中心找出，而今日有55宗是由臨時檢測中心找出，包括20多宗是與居油麻地的確診者有關，相信社區有爆發，仍有隱形傳播，當局又希望透過強制檢測是停止傳播。

今日新增的個案之中，有20多名患者居於油尖區，其中10名患者居於強制檢測範圍。現時初步多7座位於油尖區的大廈，需納入強制檢測。詳情即看：【下一頁】

柴灣峰華邨曉峰13室3單位8人染疫，擔心有垂直傳播，今日稍後會有專家到場視察。詳情即看：【下一頁】

伊利沙伯醫院支援服務部有一名病人服務助理、北區醫院一名深切治療部內科醫生今日亦初步確診。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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