  • 17°C
香港時間 : 2021118日 (週一) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上巿公司前高層及商人涉詐騙判囚　控方申充公共1200萬獲批

社會 15:45 2021/01/18

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

上巿公司前高層葉瑞娟及女商人翼小紅涉串謀詐騙被判監，法官批准控方申請充公二人共1200萬元資產。(經濟日報資料圖片)

東方明珠石油（00632，現稱中港石油有限公司）前高層及女商人涉串謀詐騙，2015年5月於高等法院被經審訊後裁定串謀詐騙及洗黑錢罪成，分別被判監7年5年。控方早前申請充公兩人共1,200萬元從犯罪獲得收益，高院法官今(18日)頒下判詞批准申請，若兩人未能交出被充公金額，則分別須入獄56及37個月。

 

兩名被告為商人翼小紅（現年51歲）及時為東方明珠副財務總監葉瑞娟（現年50歲），兩人於2015年5月經審訊後，分別被裁定串謀詐騙及洗黑錢罪名成立，被判監7年及5年，取消出任董事資格10年。

 

控方早前根據《有組織罪案及嚴重罪行條例》申請充公兩人分別900萬及300萬元資產，指有關款項均從可犯罪而獲之得益。法官於判詞中指，翼稱控方申請充公的款項中，部份屬其個人財產。葉則指控方申請充公其300萬，其中200萬已退回翼，故她只收了100萬元。法官則不接納兩人說法，並批准控方申請，兩人須於6個月及3個月內交出有關款項，否則須入獄56及37個月。

 

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

 

記者：林育慧

最高瀏覽

【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
11:31 2021/01/17
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑