上巿公司前高層及商人涉詐騙判囚　控方申充公共1200萬獲批

▲ 上巿公司前高層葉瑞娟及女商人翼小紅涉串謀詐騙被判監，法官批准控方申請充公二人共1200萬元資產。(經濟日報資料圖片)

東方明珠石油（00632，現稱中港石油有限公司）前高層及女商人涉串謀詐騙，2015年5月於高等法院被經審訊後裁定串謀詐騙及洗黑錢罪成，分別被判監7年5年。控方早前申請充公兩人共1,200萬元從犯罪獲得收益，高院法官今(18日)頒下判詞批准申請，若兩人未能交出被充公金額，則分別須入獄56及37個月。

兩名被告為商人翼小紅（現年51歲）及時為東方明珠副財務總監葉瑞娟（現年50歲），兩人於2015年5月經審訊後，分別被裁定串謀詐騙及洗黑錢罪名成立，被判監7年及5年，取消出任董事資格10年。

控方早前根據《有組織罪案及嚴重罪行條例》申請充公兩人分別900萬及300萬元資產，指有關款項均從可犯罪而獲之得益。法官於判詞中指，翼稱控方申請充公的款項中，部份屬其個人財產。葉則指控方申請充公其300萬，其中200萬已退回翼，故她只收了100萬元。法官則不接納兩人說法，並批准控方申請，兩人須於6個月及3個月內交出有關款項，否則須入獄56及37個月。

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記者：林育慧