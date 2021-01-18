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運輸署新咪錶本周三啟用　駕駛者可透過「入錶易」App尋泊車位

社會 15:47 2021/01/18

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運輸署在中環耀星街、屯門文質路及西貢清水灣的3個地點安裝了44台新停車收費錶。（陳子謙攝）

運輸署今日（18日）宣布將分階段替換新路旁停車收費錶，除保留傳統八達通繳費方式外，亦會新增支援信用卡、支付寶及「轉數快」等方法繳費。首批位於中環、屯門及清水灣共44個新咪錶將於本周三（20日）起啟用。

新咪錶支援多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard及銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快、支付寶香港、微信支付及銀聯QR。

新咪錶亦配置感應器以偵測停車位是否已被佔用，有關資訊會經「入錶易」發放，有助駕駛者尋找可用泊車位，感應器不會收集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼。

運輸署由去年12月開始，運輸署在中環耀星街、屯門文質路及西貢清水灣的3個地點安裝了44台新停車收費錶涉84個泊車位，作最後階段的實地測試。相關新停車收費錶會於1月20日啟用。由同日起，運輸署亦會分批安裝約12,000台新停車收費錶，並預計於2022年上半年完成更換全部現有收費錶。

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記者：陳子謙

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