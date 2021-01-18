【死亡個案】一名86歲女確診病人離世　累計163宗死亡個案

本港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增107宗確診個案，包括5宗輸入個案、102宗本地個案，其中有42宗涉源頭不明感染，累計9,665宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

庾慧玲指出，一名86歲的有長期病患的女病人，個案編號：9031，1月3日因發燒入住伊利沙伯醫院，其後確診，延至今日下午12時19分離世，連同上述病人，至今有163名確診病人離世。

她表示，因應油尖旺區出現大量的確診個案，聯網統籌專員觀察確診病人和病房數目，呼籲油尖旺一帶市民到流動檢測車進行檢測，避免到急症室進行測試；而有輕微病徵的人士可到私家診所或普通科門診求診，避免到急症室檢測。

而截至早上9時，醫管局過去24小時錄得93宗呈報個案，而今日再多28名確診病人出院，至今共有8,785名病人康復出院。

她又表示，現時有578人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中41人情況危殆、27人嚴重及510人穩定；現時正使用1,224張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別66%及76%。

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記者：陳麗娜