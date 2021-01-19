【靚聲歌后】4歲當童星早見盡人生悲歡　呂珊從藝半世紀對演出永不馬虎

▲ 呂珊喜愛投資物業。

唱功與演技同樣了得的呂珊，縱橫娛樂圈近半世紀，珊姐接受TOPick專訪細訴其演藝歷程。童星出身的呂珊僅4歲已踏足片場，在水銀燈下成長的她也因此較早熟：「幸運地一早見過世面，令人生上了很多寶貴的課程。」

現時的呂珊享受著單身貴族的生活，對緣份亦不強求：「見盡太多離合，對愛情早已沒憧憬，加上我不愛受管束。」

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▲ 呂珊願意嘗試演各類不同角色。（湯炳強攝）

演戲沒包袱

為TVB「御用媽媽」之一的呂珊，於近日播映劇集《堅離地愛堅離地》裡演丁子朗母親，而且角色是名清潔工人。

對珊姐而言，覺得透過演戲嘗試不同的人生：「因為以往演慣專業人士及闊太，所以分派演女工時，劇組感到不好意思，我反而覺得好玩，第一日開工就去洗男廁，感覺很難忘及好奇，台上唱歌時當然要靚靚，但演戲時我沒包袱。」

▲ 呂珊於《堅離地愛堅離地》裡飾演丁子朗母親。

從小已學懂自立

在《堅離地愛堅離地》內，珊姐與戲中兒子（丁之朗飾）關係疏離，幸最後母子關係修補。

現實中，呂珊童星出身，當時既要唱歌又要拍戲，所以呂珊童年時與家人甚少相處時間：「因為年幼已出道，甚少逗留在家裡，放學後就跑去唱歌，加上跟妹妹相差近9歲，其後她到外國留學，所以溝通比較少。」

呂珊4歲就入行拍第一套電影《梅蘭菊竹》而開始演藝之路，加上是家中長女，故呂珊自細培養獨立個性：「年紀輕輕已學懂自立，所以不用媽媽掛心，不需替我添衣，亦不用她為準備飯餸，反而妹妹讀女校，跟我接觸的人不同，較為受呵護。」

7歲已出道獻唱，年紀輕輕已踏足娛樂圈這大染缸，呂珊自言比同齡女生早熟：「去到十幾廿歲時已沒有童真，不愛白雪公主及barbie公仔，都幾成熟呢。你試想像沒有小朋友為伴，每日面對的全是成年人，那種心態和行為已沒有那份孩子氣。」

▲ 呂珊是童星出身。（取自instagram）

感激炳哥琴姐指導

過著不一樣的童年生活，又犧牲跟家人相處的時光，呂珊回望未有感後悔：「幸運地一早見過世面，令我人生上了很多寶貴的課程，包括人與人之間溝通、如何面對觀眾及鏡頭，成敗得失由自己去面對及體驗。」

除唱歌及拍電影外，珊姐年輕時更兼任模特兒及兒童節目主持，她很感謝當年獲不少前輩提攜指點，當中包括李香琴及譚炳文：「他們於台上表演及拍戲兩方面都教曉我不少，由於當時新人不多，所以他們很疼鍚我們。」

面對兩位前輩離世，呂珊心感不捨說：「初出道時經常跟他們在一起，直至近年大家依然有合作及密切的聯絡，今年有4、5位朋友離開了，那種傷心是難以形容。」

呂珊憶起與前輩相處點滴：「炳哥跟琴姐也很貪吃，所以我們經常聚在一起食飯，大家沒有任何利益及工作的關係。」

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▲ 呂珊曾是酒廊歌手。

一度想轉行

事業上，呂珊亦曾歷低潮。80年代呂珊由酒廊歌手轉型為主流歌手，曾有兩年零工開的日子：「沒有工作時，整個人也失去方向，曾經想過做售貨員、輔警或司機。想到轉行時，感覺是很悲的，因為最熟悉的工作做不到，除了唱歌之外，想不到可以做甚麼。」

捱過低潮期後，呂珊終於開始推出專輯，比如《3650夜》、《只記今朝笑》都是十分受歡迎的唱片。

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對演藝工作仍有團火

至1999年，呂珊加入TVB開始演劇，多年來演活慈母、瘋婦及奸妃等角色，回想初初加入電視圈，她卻是要由零開始去學習。

珊姐說：「當時甚麼也不懂，入到廠對著三部錄影機，應該望那一部呢？又怎樣企位呢？幸好老友安德尊當時已過檔TVB，全靠他幫忙不少，可說獲益良多，多謝他做我的明燈。」

拍劇初哥總會闖禍，難免要捱駡：「起初也感到愕然，始終入行多年甚少被駡，不過行業不同，被駡也沒所謂，人家也不需轉彎抹角吧。」見過世面的珊姐十分豁達。

做藝人要有著熱誠，依然敢於嘗試的呂珊更將首度參與粵劇演出：「如果純粹為賺錢或當作一份工作，難以令自己進步。」

▲ 呂珊跟媽咪。（取自instagram）

享受自由生活

賺的錢都是有血有汗，珊姐亦投資有道，有傳她眼光準繩，不時有所斬獲。對此她強週並非炒賣，純粹讓家人居住：「甚少投資股票，覺得買樓是最穩陣。」說到投資心得，她說：「最重要是實用，因為主要是自住，所以不會挑選太偏遠的樓房。」

不過原來珊姐曾遇麻煩租客，故現在不會放租物業：「某次收回單位時，發現地下有個大窿，坐廁又歪掉，搞到間屋烏煙瘴氣，令我感害怕。」

珊姐至今依然享受單身的自由，多年來亦鮮有談及感情事。她對愛情不強求：「藝人的工作時間顛倒，很難找到一個明暸自己的人，人家晨早6點起床返工，我可能才剛收工，開工時又不可以傾電話，無論結識戀人或者朋友，也很看緣份呢。」

呂珊續說：「並非你渴望便會得到，遇到也未必適合，加上在這圈子我見盡太多離合，所以沒有太多憧憬，而我亦不愛受管束，不喜歡任何事也向人交代，一個人生活較易拿掐。」

其實人生的投資，不論是物質或感情，不要讓擁有變成負擔，開心、自在、滿足最緊要，「自由是我，心裡只記，今朝的歡笑。」

記者：游艾維