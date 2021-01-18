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【負評不斷】為攞獎斷食兩日怕被嘲走樣　袁偉豪忍受惡評3年：情緒低落

娛樂 16:23 2021/01/18

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袁偉豪回應網民。

現年39歲袁偉豪昨晚在《勁歌金曲2020總選》奪得「最受歡迎新人獎」，也是Ben首個樂壇獎項。近日袁偉豪因被網民諷「走樣」，令他按耐不住在網上發文為自己平反，Ben昨晚在頒獎禮再度表示，自己默默忍受負評3年，才覺得要爆發。

袁偉豪早前跟太太張寶兒出席《萬千星輝頒獎禮2020》，可是事後袁偉豪卻被網民嘲諷婚後極速走樣、瞬間衰老，又指他跟王祖藍、阮兆祥似樣。

袁偉豪謝東閔同獲勁歌新人獎。（東星圖片）

【袁張聯婚】張寶兒發放多張靚婚照　袁偉豪陀飛輪價錢夠做買樓首期【多圖】

袁偉豪留意到網上的批評，之後在個人社交網站撰長文回應：「你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！」

他解釋因要日夜拍劇，身體狀況時好時壞，而每個人都會變老，他也要努力賺錢養家，容顏略為攰一點也是正常的。

Ben亦反擊：「請你地繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！」

為負評忍足3年

袁偉豪昨晚奪勁歌新人獎，頒獎嘉賓白彪在台上笑指袁偉豪「結婚冲喜」博拎獎。Ben之後被傳媒問及網民批評，提到被諷「走樣」、「食軟飯」等，Ben表示一度生氣，但嬲完便算，不過情緒仍有少許低落。

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他稱已默默忍受負評長達3年，才終於爆發：「感覺件事好像沒完沒了，我已忍耐很久，這批網民只是一小部分，自己沒得罪他們，但聽到太苛刻的評論，會累積很多負能量，不想屈到自己不舒服又不開心。」

【勁歌金曲2020】袁偉豪+謝東閔成新人獎大熱　入行13年Ben圓夢做歌手

張寶兒安慰

對於39歲才獲得新人獎，Ben不感尷尬，指自己計算年資確不算新人，但在樂壇剛起步，故仍有進步空間。

袁偉豪又指為了出席頒獎禮，他兩天沒有吃東西，因為怕網友再批評他是肥腫醜男。

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事實面對種種批評，袁偉豪早前已在社交平台上載一張小時候玩電話的舊照，寫道：「收到uncle 的問侯😎 Have a great Sunday 🌞」，明顯已不放在心上。

而太太張寶兒開工時被問及袁偉豪變殘一事，亦為老公解釋指：「他近日不在狀態除了可能因為正在趕工拍劇外，亦因為他助養的兒童不幸離世。」

同場加映：徐榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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