【律師型媽】曾粗心大意常打錯字不被重用　律師媽轉型網店勇於承認自己不完美

▲ 曾粗心大意常打錯字不被重用，律師媽轉型網店勇於承認自己不完美。

律師出身的型媽陳倩敏（Astor）曾在一間美國上市公司升至副總裁一職，但因工作忙碌，經常缺席兒子的籃球賽，作為媽媽，Astor心中覺得非常慚愧，她還記得自己小時候，參加音樂比賽，媽媽甚少來支持，到現在她還記得。於是Astor在事業高峰退下來，在2016年嘗試新跑道，開設服裝網店「May16」。

▲ Astor（右）與同為律師媽媽的拍擋Blanche（左）合作開網店。（陳智良攝）

Astor在Facebook專頁分享以前的經歷，她表示自己曾經是一名不被重用的律師，她天生比較粗心大意，細微的工作總是做不好，例如容易串錯字、打錯字。在做見習律師的時候，曾有一次被老闆急召入房斥罵，

「Your case」不是「You case」，你已經錯過很多次了，唔該你小心啲。

Astor無奈表示，其實已經小心翻查多次，惟每次還是有些錯誤仍看不見。

在意錯誤便越出錯

因為這種缺點，Astor比起其他人花更多時間工作，希望可以慢慢做，小心一點，看多幾次，避免出錯。但她最後發現，細微的地方她總是會出錯，但案件的大方向，卻沒有問題，「有時越是怕錯，就越出錯。」因為這些錯誤，令她在律師樓的老闆眼中與「不出色律師」一詞劃上等號。

原諒自己的不完美 缺點找人幫忙

然而，有好幾次上庭時，面對著有經驗的律師，Astor均也能應付自如，更有對手詢問會否加入其律師行，當時她心想，「其實我也不是這麼差呢！我的說話能力挺高呢！」所以，她得出一個結論，

發揮專長，缺點找人幫忙，既然努力過，不要勉強。

因此，Astor找來一名做事細心的同事，將所有草擬好的文件交給她校對，「而我就專注於文件的structure, 關鍵性的論點和理據。結果這個組合，我們把工作做得很好，亦得到了客戶的垂青。」

發揮自己優點

這樣一來，她不再為自己的缺點自責，找別人處理自己不擅長的工作，我專注於自己專長的事，甚至將它發揮得更大。我們均有優點缺點，Astor指出，在職場上不少人總愛把別人的缺點放大，繼而感覺自己勝人一籌，

我建議大家要學習「細心觀察」，先承認自己的缺點，再發掘每一個人工作上的優點，然後在團隊裏，大家互補不足。

文章獲Astor Chan授權轉載。

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責任編輯︰王明芳