【好人好事】退休縫紉義工為喪親家屬送暖　巧手轉化遺物成咕𠱸套公仔療傷痛套

▲ 拿著別人的遺物，做錯了就沒另一件替補，縫紉義工阿Cat坦言要好小心，先思考每一層工序、畫好圖，才開始做。

面對死亡從來不是一道簡單的課題，有機構舉辦遺物轉化計劃，幫助家屬將逝者的遺物改製成公仔、咕𠱸套，藉此紀念逝者，也讓家屬明白時刻記掛、思念也沒問題。轉化的物品盛載彼此的回憶、愛和連結，融入生活當中，換個方式陪伴。



遺物轉化計劃由17年開始，社工會先與個案溝通，解釋計劃背後的意義，按其意願邀請家屬參與。透過拿出一件件家屬認為對逝者好有意義、充滿回憶的衣服，藉此讓他們緩緩道出相處之間的往事，抒發思念、難過的情緒。其後遺物會交給防癌會的義工重製，變成咕𠱸套或布公仔。



香港防癌會－賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃註冊社工吳宇峰解釋：

除了口講的哀傷輔導，我們希望透過一些實際行動，從中介入。有時跟他們說做輔導，他們未必容易接受，但當有件事一邊做、一邊聊天的時候，問到有關家人的往事，他們當下好自然會哭。 我們常常比喻，若把一件濕了的衫丟進衣櫃，久了它就會發霉發臭，有時要把它拿出來曬一曬，我們最擔心的並不是家屬哭，而是擔心他哭不出來。

▲ 註冊社工吳宇峰指，有家屬會問哀傷何時會復原，有這些情緒是否患病？他解釋因關係太深刻，擁有好多經歷和愛，才會如此傷心，這並非一種病。（湯炳強攝）

以此介入做哀傷輔導 抒發積壓情緒



中國人或對生死好避忌，有些人更會把逝者的物品通通丟掉，覺得睹物思人是件不應該的事，也希望與悲傷切割。阿峰指曾有位家屬致電，說好後悔把丈夫生前的物品全都丟掉，現在連一件能紀念他的物品都沒有。也有長者把老伴的遺物通通收在衣櫃中，就此不碰、不談，連同悲傷一同埋藏在內。久而久之，情緒遏抑愈久，對心理健康也有影響。

中國傳統忌諱睹物思人，覺得要避開、不能想、不能看，甚至有些好迷信的老一輩連陪葬品的衫鈕都要剪掉，因為鈕與留字同音，會陰魂不散等等。我們想透過遺物轉化，推廣哀傷並非一種病，睹物思人是好正常的事，我們可以用不同方式去紀念、懷念對方。

而遺物轉化計劃就好像踏出第一步，讓家屬接觸逝者的物品，感受同中與他的連結，繼而表達。阿峰續說：「曾經最親、最愛的人離開之後，反而成了家中的禁忌，其實好可惜。」



有逝者生前好喜歡去日本，家人就拿了幾件到名古屋、沖繩等地旅遊時購買的衣服，有人拿了逝者生前常穿的襯衣，喜歡的頸巾等等，參與遺物轉化。義工會按布料大小、物料，繼而縫製咕𠱸套，也試過用父親的衣服，為其女兒造了一個毛公仔。「每件物品都是特製的，背後有好特別的意義。當他們好想念家人，但他不在，無辦法再擁抱他的時候，有個由他的衣服所製成的咕𠱸或公仔，抱住它感覺就像抱着已經不在的親人。」

▲ 遺物轉化後，變成一樣可融入生活的物品，換個方式紀念逝者，也陪伴家人。（湯炳強攝）

▲ 社工曾為晚期癌症患者家屬完成心願，在院內慶祝60周年結婚紀念，當時兒孫齊聚一堂慶祝。（被訪者提供）

一針一線都要謹慎 「遺物只得一件」



計劃初期有3位義工參與，Cat是其中一位。她年輕時曾在工廠工作、負責縫製時裝，故對車衣工序略有經驗。時隔多年再用衣車，Cat指偶爾會為家人改衣、補破洞，但由零開始製作一個物件送給別人，則是第一次。

14年退休後到防癌會做義工， Cat曾在醫院物理治療部做助理，見證過不少生離死別的畫面，故對生死話題無避忌，也樂意幫助家屬。拿著別人的遺物，做錯了就沒另一件替補，Cat坦言要好小心，先思考每一層工序、畫好圖，才開始做。當家屬交出衣服，衣服上的字句、圖案都或有其象徵意義，製作咕𠱸套的時候Cat會保護這些圖樣，並呈現出來。

要好謹慎、好小心，我怕破了就沒第二塊布，要慢慢想清楚才剪。衣服上的Logo、圖案都要留意，縫製時盡量留低、讓家屬見到，繼而記得這件衣服、這段經歷。

帶著愛的縫紉義工

在製作的過程中，社工會將家屬的故事分享予義工，讓他們了解家屬、逝者對此遺物的想法和感受。任何物料都好，只要夠布料、達一定尺寸，Cat都會好細心、好盡力去做家屬想要的物品，源於一份簡單的想法：「我猜他們收到後會好開心，因為這是一件令他們記得最心愛的人的物品，所以我好願意參與，盡我能力去做。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

研究紙樣、量度尺寸，思考如何縫、駁布料，初期造一個咕𠱸套花足大半日，造一隻布公仔則花了一整天，還要靠其他人幫忙縫製、釘鈕、駁口，單單一個嘴形已花不少時間思考如何縫至立體。雖然辛苦，但所付出的心力能幫到人，Cat覺得值得。

別人需要，我又有時間，兼略懂一二，就去做。記得造了隻布公仔之後，那兩個小朋友畫了張感謝卡給我，好開心，那刻覺得原來自己都有小小貢獻。

用離世父親留下的衣服造玩偶給小朋友，讓他們放在身邊、提在手上，感覺爸爸仍與子女同在，見證他們成長。

▲ 收到布公仔後，小朋友畫了心意卡送給Cat。（被訪者提供）

難接受丈夫離世 半夜扎醒身旁無人感失落孤單



陳太（化名）丈夫因患晚期癌症，入住防癌會癌症康復中心的愛心病床，年多前因病去世。陳生同時有心臟問題，以往睡至半夜陳太都會醒一醒，拍拍身旁的丈夫，並將手放於他的鼻上，檢查是否仍有呼吸。惟丈夫離世後，這個每晚都做的「特定動作」雖然是陳太的習慣，但身旁再已沒有人。

睡着至半夜，有時摸一摸、發現沒人，就整個人扎醒。醒了之後才發現他已經走了，常常要叫自己接受。

情況持續數月，陳太指初期覺得好失落和孤單，但另一方面又要說服自己丈夫已不在人世，心情好複雜。社工阿峰於是邀請陳太參與遺物轉化計劃，陳太選了幾件陳生生前最愛穿的格子襯衣，交給義工縫製咕𠱸套。「有兩個袋的格仔衫，他最鍾意這幾件。」陳太說。

▲ 用逝者的衣服做遺物轉化，製作出一個個獨一無二的咕𠱸套和公仔。（被訪者提供）

▲ 遺物轉化後，變成一樣可融入生活的物品，換個方式紀念逝者，也陪伴家人。（湯炳強攝）

咕𠱸像丈夫伴在左右 帶來安全感

由衣服變成咕𠱸套，陳太坦言收到當下未吃得消，但這兩個由丈夫衣物製成的咕𠱸，至今成了另一種陳生陪伴在身旁的方式。她夜半醒來不再失落，因為摸得到丈夫的衣服和咕𠱸。

這兩個咕𠱸晚晚都陪住我，半夜睡着時摸到有東西，有點安全感。雖然他人已不在，但感覺身邊還有他陪住我，感覺也好些。

有時想念丈夫，陳太就會攬一攬這個咕𠱸，一踏入房內，彷彿另一半還在，只是換了個方式陪伴。

記者：吳霆俊