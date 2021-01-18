【海洋公園】海豚表演將永久告別公眾　越礦飛車、滑浪飛船等亦擬拆卸

▲ 公園海豚表演將會永久告別公眾。(資料圖片)

港府今日（18日）公布海洋公園「重生方案」，擬免費開放山下園區予公眾享用， 同時引入商業伙伴在區內經營餐飲、零售等消閒娛樂設施，公園會保留營運保育和教育等項目，以達致自負盈虧。

海洋公園主席劉鳴煒今日出席公園擬議未來路向記者會後再接受傳媒訪問，表示山上園區會保留的景區包括「動感天地」、「冰極天地」及「熱帶雨林區」，園內部分機動遊戲如「滑浪飛船」、「越礦飛車」、「瘋狂過山車」等因已接近「退休期」，將會拆卸。

▲ 海洋公園主席劉鳴煒。(陳永康攝)

惟劉鳴煒確認，公園海豚表演將會永久告別公眾，園方之後會再商討園內海豚的安排，但強調肯定不會放生；而園內動物展館會由園方自己營運，「不會開一個好離譜的收費。」

劉鳴煒稱，公園不會因旅客重臨而改變新營運模式，而每個景點的實際收費多寡，目前屬言之過早，但強調不希望大眾覺得貴而不來，更不想園內的交通工具費用成為成為市民上山消費或遊覽的阻力。

劉鳴煒承認，新方案下，公園營運的範圍或景點會減少，但他無正面回應園方日後會否裁員，僅稱預計新公園存在的職位比現時多。他又透露，有本地或海外營運商曾向園方表達有興趣，或主動提出查詢，他期望今年底前開始可進行招標工作及開始引用所需的科技。

身兼海洋公園主席及華人置業集團主席的劉鳴煒強調，不論日後會否繼續出任公園或華置主席，華置都不會參與海洋公園事務。

即睇海洋公園機動遊戲設施

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記者：陳曉瑩