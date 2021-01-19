【創業追夢】前雜誌主編夥時裝攝影師創業　開high-end家庭寫真館拍出明星級型格兒童

▲ 兩位相識20年的老友，一位是前時裝雜誌主編、另一位是經常拍攝時裝造型和影星的資深攝影師，一起創業開家庭寫真館，為大家拍出明星級的親子照片。

創業無分時候，昔日工作上的拍擋再聚在一起可以有無限商機，就好像Joel和Jack兩位是認識20年的朋友，前者是前時裝雜誌主編、後者是經常拍攝時裝造型和影星的資深攝影師，兩人再聚一起開設專為家長和小朋友而設的高檔星級家庭寫真館，決意為大家留下一個最不一樣的回憶。

▲ Jack（左）和Joel（右）相識廿載，曾經是同事，兩人一早已經洞悉為小朋友拍攝造型照在本地大有市場，於是去年年初成立公司，每一次和小朋友拍攝的過程都好像和模特兒拍攝雜誌照片一樣，被問到會否拍攝Pre-wedding照片？Joel說：「其實都有些客人問這個問題，公司正在擴展階段，而這個也會是我們其中一個business line，正在商討中。（攝影：湯炳強）

市場上從來都不缺為家長與小朋友拍攝照片的寫真館，俗語所謂「幾平都有」，但質素其實大家心裏有數，離不開死板倒模般的學生相及連自己手機也能拍的效果，一不小心攝影師落重手「執相」，小朋友隨時變塑膠公仔。究竟為何香港市場上終是缺少了高質素拍攝家庭及幼兒照的公司，莫非一輯仿如《Vogue Bambini》雜誌的兒童照片本地的創作團隊真的做不來？

對於以上這個情況，身為一位父親，同時又是Be An Icon Photography創辦人之一的Joel解釋箇中原因和創辦這間寫真館的原因：

我作為家中有著一位5歲小朋友的爸爸，除了要照顧健康、飲食和返學外，另一個經常關注的題目是究竟帶兒子去哪一個地方玩？又或是購買甚麼玩具？感覺就好像當了娛樂組長般，在這個思想的過程中，在社交網站中留意到原來身邊作為家長的朋友(包括自己），都熱愛為子女們拍攝沙龍照，又或將子女的生日照片上載於社交網站上。

此外，Joel表示，過往一直為不少明星(包括彭于晏、甄子丹等)和模特兒拍攝造型照的攝影師Jack，亦留意到市面上所見的照片來得大同小異，很多家長光顧這些幼兒寫真館，其實背後非常流水帳式的營運，千篇一律的相同布景，配合典型提供ABCD套餐，拍下照片、再揀相就此了事，整個過程欠缺了創作及溝通，有見及此，我們希望在這方面來一個突破，在市場上給家長們有一個更貼身服務和高水準的high-end選擇。

High-end家庭相一瞬即逝

那麼究竟何為謂high-end的家庭及幼兒照？

「拍攝市面上千篇一律的相不是我們組成Be An Icon Photography的初衷，曾經就有一位家長要求為子女們拍攝以油畫布為背景的影樓照片，但反而我要說服家長們這些典型的stereotype setting，其實和坊間舊式影樓提供的分別不大，我們希望以創意主導，在拍攝前和家長們做好詳細溝通，盡量為他們度身訂造獨一無二的主題及布景。」

曾經就有一位小朋友鍾情於《星球大戰》和富太空感的造型，得悉後我們事先要為這一輯相張羅服裝和一切富太空感的道具，一點都不可以馬虎了事。

不過，從來都有人說攝影師有兩大忌，包括一怕拍攝動物、二怕是小朋友，可見以上這兩個拍攝對象絕對不易為。

不錯，為小朋友拍照並不容易，根據過往的拍攝經驗知道，有時對小朋友不可以過份客氣，曾經有一次在拍攝時，小朋友的家長在我耳邊細說你要發出指令給我兒子，不可給他有yes或no的選擇呢﹗此外，拍攝時要夠快夠狠，最好的照片極有可能是在最初一至兩秒期間拍攝得到的，因為小朋友沒有耐性，遇上太長的拍攝時間，加上過程中須要髮型和化粧，他們通常會很快『冇電』，因此，整個拍攝時間要維持在兩小時內完成。

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家長都要享受

雖然要拍攝一輯好的照片有一定難度，但要令顧客們感到滿意，除了最終的成果外，給家長和小朋友一個美好的回憶更是重要。Joel說：

我們經常提醒自己在拍攝時不要當小朋友是一種道具，在拍攝時要令他們享受箇中的過程，如果令到他們「嬲爆爆」離場，縱使最後得出來的作品很是好看，小朋友長大後都不會珍惜這一張相片。 與此同時，我們亦很樂意看見家長們在拍攝時積極參與充當「導演」一職，家長和小朋友們一起開心是我們樂於看見的，說到底，經營這一盤生意，其實我享受與顧客的溝通過程多於得出來的結果呢﹗

查詢： 9771 7025

記者：何偉雄