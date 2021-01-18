  • 15°C
香港時間 : 2021118日 (一) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】林文龍郭可盈愛女收貴婦狗　開Zoom派對與蔡繼有同學賀11歲生日

教育 18:01 2021/01/18

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

林文龍與郭可盈育有女兒林天若（Tania），爸媽送上貴婦狗作女兒11歲生日禮物。

林文龍與郭可盈育有女兒林天若（Tania，津津），女兒於上星期四（14日）11歲生日，爸媽送上貴婦狗予女兒。一家三口慶祝之外，郭可盈弟弟郭可頌與熊黛林的孖女亦有一同慶祝，更舉行了Zoom網上生日派對，同學仔齊齊祝賀Tania。

林文龍與郭可盈育有女兒林天若（Tania，津津）。（IG圖片）

生日禮物收貴婦狗

林天若（Tania）踏入11歲，爸媽向愛女送上一隻貴婦狗，林文龍早已在女兒生日前一天，在社交平台刊登了小狗的背影賣關子，第二天女兒生日，一家三口跟狗仔影合照，爸媽為愛女送上祝福，並歡迎家庭新成員。女兒亦在社文平台發文表示，一家人經過深思熟慮，決定養小狗。

貴婦狗Toki成為我們家人，我承諾會好好照顧牠。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

舉行Zoom生日派對

此外，郭可盈另有跟女兒一起舉行另類派對，疫情下，同學仔出席Zoom網上生日派對。而郭可盈弟弟郭可頌與40歲名模熊黛林（Lynn）的孖女亦有一起來到賀。郭可盈跟女兒不斷開心跟粉絲所送的蛋糕拍照︰

非常感謝粉絲們對Tania的心意，送上又靚又好玩Bombshell cake，大家都玩得很開心啊！也很謝謝一班同學仔朋友仔的zoom celebration party。

11歲的女兒愈大愈靚，爸媽都視為心肝寶貝。郭可盈祝福Tania擁有健康美滿的人生，並善用正能量感染別人！

爸爸非常愛錫獨女。（IG圖片）

就讀蔡繼有 品學兼優

Tania就讀名校保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），該校是非牟利一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行IB課程，盛產不少狀元。Tania讀書成績一向好，媽媽用心栽培，幼稚園已是神校基督堂幼稚園（CCKG）學生，現時是蔡繼有小五生，曾獲得校內的學術獎學金。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

疫情下大部分時間上網課，媽媽曾跟女兒回學校取書簿，當時Tania很想念校園生活，在蔡繼有校園走走，急不及待看看班房 。雖然女兒現時仍主要在家中網上教學 ，有感也是一番新的體驗。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰非熱門小學不讀？ 許定國校長：「小池大魚」也能讀Band 1中學

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
19:17 2021/01/15
【名校媽媽】梁詠琪著重三文四語培育藝術興趣　K3女兒多才多藝望入讀瑪利諾
【星二代】55歲曾華倩曬舊相賀獨仔22歲生日　培育林浩賢成「喇沙飛魚」入中大任港隊泳將
11:41 2021/01/04
【星二代】55歲曾華倩曬舊相賀獨仔22歲生日　培育林浩賢成「喇沙飛魚」入中大任港隊泳將
【放任教育】鄭希怡女兒梁浸浸7歲前不學寫字　Yumiko奉行慢學遭田亮質疑孩子會自卑
17:53 2020/12/19
【放任教育】鄭希怡女兒梁浸浸7歲前不學寫字　Yumiko奉行慢學遭田亮質疑孩子會自卑
育兒心得 家庭教育 爸媽心聲 星二代 林文龍 郭可盈 家庭關係 保良局蔡繼有學校 蔡繼有學校

最高瀏覽

【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
11:31 2021/01/17
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
【道德爭議】4旬失婚外母想再生仔求女婿捐精　女婿婉拒反被妻斥自私陷離婚邊緣
17:55 2021/01/14
【道德爭議】4旬失婚外母想再生仔求女婿捐精　女婿婉拒反被妻斥自私陷離婚邊緣