【星二代】林文龍郭可盈愛女收貴婦狗　開Zoom派對與蔡繼有同學賀11歲生日

▲ 林文龍與郭可盈育有女兒林天若（Tania），爸媽送上貴婦狗作女兒11歲生日禮物。

林文龍與郭可盈育有女兒林天若（Tania，津津），女兒於上星期四（14日）11歲生日，爸媽送上貴婦狗予女兒。一家三口慶祝之外，郭可盈弟弟郭可頌與熊黛林的孖女亦有一同慶祝，更舉行了Zoom網上生日派對，同學仔齊齊祝賀Tania。

▲ 林文龍與郭可盈育有女兒林天若（Tania，津津）。（IG圖片）

生日禮物收貴婦狗

林天若（Tania）踏入11歲，爸媽向愛女送上一隻貴婦狗，林文龍早已在女兒生日前一天，在社交平台刊登了小狗的背影賣關子，第二天女兒生日，一家三口跟狗仔影合照，爸媽為愛女送上祝福，並歡迎家庭新成員。女兒亦在社文平台發文表示，一家人經過深思熟慮，決定養小狗。

貴婦狗Toki成為我們家人，我承諾會好好照顧牠。

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舉行Zoom生日派對

此外，郭可盈另有跟女兒一起舉行另類派對，疫情下，同學仔出席Zoom網上生日派對。而郭可盈弟弟郭可頌與40歲名模熊黛林（Lynn）的孖女亦有一起來到賀。郭可盈跟女兒不斷開心跟粉絲所送的蛋糕拍照︰

非常感謝粉絲們對Tania的心意，送上又靚又好玩Bombshell cake，大家都玩得很開心啊！也很謝謝一班同學仔朋友仔的zoom celebration party。

11歲的女兒愈大愈靚，爸媽都視為心肝寶貝。郭可盈祝福Tania擁有健康美滿的人生，並善用正能量感染別人！

▲ 爸爸非常愛錫獨女。（IG圖片）

就讀蔡繼有 品學兼優

Tania就讀名校保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），該校是非牟利一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行IB課程，盛產不少狀元。Tania讀書成績一向好，媽媽用心栽培，幼稚園已是神校基督堂幼稚園（CCKG）學生，現時是蔡繼有小五生，曾獲得校內的學術獎學金。

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疫情下大部分時間上網課，媽媽曾跟女兒回學校取書簿，當時Tania很想念校園生活，在蔡繼有校園走走，急不及待看看班房 。雖然女兒現時仍主要在家中網上教學 ，有感也是一番新的體驗。

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責任編輯︰王明芳