【新冠疫苗】藥劑師學會公開復星/BioNTech說明書摘要　指面癱已納入罕見副作用

香港醫院藥劑師學會於今(18日)公布，評估復星/BioNTech新冠肺炎疫苗的初步臨床試驗安全性和有效性的數據和近日各國不良反應的報告，學會估計政府通過復星/BioNTech新冠肺炎疫苗作緊急使用接種的機會極高。



學會表示，跟據國際藥物監管機構規定，每種藥物面世使用時，必須在藥物包裝內附有「藥物說明書」，詳列有關藥物的成分、適合年齡接種、忌用、副作用等重要資料。「藥物說明書」必須由當地藥物審批機構(香港是衛生署藥物辦)負責審批。以疫苗為例，就藥商提交有關COVID-19疫苗臨床試驗的「安全性」、「有效性」、「品質」數據作全面分析，決定此疫苗可否作「緊急使用」，「藥物說明書」必須由當地藥物監管局核准才可使用，所以「藥物說明書」是可靠的藥物資訊之一。



如政府決定批准復星/BioNTech新冠肺炎疫苗在港使用，疫苗將會由德國BioNTech總公司生產及直接運送到香港，因接種中心沒有-70°C雪櫃作貯存，本港復星/BioNTech的疫苗將不會在接種中心解凍，需由有GMP規格的分銷商負責解凍、再包裝及標籤等工作。

香港醫院藥劑師學會參考歐洲藥品管理局已批核的輝瑞/BioNTech COVID-19疫苗所編輯的說明書：

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學會又指，因所有新冠肺炎疫苗都是新的疫苗，且疫苗的不良反應和長遠的安全性仍未知，學會建議政府在所有社區疫苗接種中心必須有駐場藥劑師為接種者所服藥物作評估、監察疫苗接種後的不良反應及過敏反應，及接種者提供適時的副作用管理。學會也建議外展安老院舍疫苗接種團隊除醫生和護士外，必須納入藥劑師作疫苗稀釋、接種、長者藥物評估、副作用監察管理等工作。

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責任編輯：洪芷晴