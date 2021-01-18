【TOPick診症室】乳癌患者重建乳房助重拾自信　整形外科醫生拆解手術方法

▲ 整形外科專科醫生陳肖龍拆解乳房重建手術方法。

乳癌是「女性頭號殺手」，對於不少患者來說，切除乳房是不容易跨過的心理關口。但隨著醫療技術進步，患者可透過乳房重建手術，回復乳房的外觀，重拾自信。整形外科專科醫生陳肖龍接受TOPick專訪時，拆解各種乳房重建手術方法。

陳肖龍指出，乳癌重建手術主要分為「假體重建」、「皮瓣重建」及「脂肪轉移」。在選擇不同方法時，要視乎患者皮膚的缺損程度。

假體重建

假體重建是指將假體植入皮膚和胸肌下面，重建乳房的容量。這種方法適合接受切除乳房手術後，皮膚缺損較少，能夠縫合的患者。

皮瓣重建

有些癌症期數較晚的患者，切除乳房後，皮膚基本上無法縫合，就要選擇皮瓣重建，採用身體其他部位的組織，將其移植到胸部。最常用作皮瓣重建的組織包括下腹肌肉、背脊背闊肌。

陳肖龍補充，有些情況下，可以採用皮瓣重建，再配合假體重建，填補胸部的容量。

脂肪轉移手術

脂肪轉移是指抽取自體的脂肪，注入乳房，塑造胸部的形狀。陳肖龍指，部分人會擔心脂肪轉移有致癌風險，或增加癌症復發的機會，但事實上，暫未有證據顯示出現以上問題。

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重建手術黃金時間

另外，乳房重建手術可分為即時重建或延遲重建。即時重建指，患者在完成切除乳房手術後，立即再進行重建手術。

而選擇延遲重建的患者主要有3類：

1. 部分患者一開始不打算重建，可能在稍後時間後改變主意，就可以找醫生進行延遲重建。

2. 亦有患者在接受重建手術後，對形狀、外觀不滿意，可以再進行微調。

3.近年有種手術叫「乳房保留手術」（Breast Conserving Therapy，BCT），只切除一部份乳房，將剩下的乳腺組織重新調配，大致保留形狀，但有時效果未如理想，都可以進行重建手術。

陳肖龍表示，在許可的情況下，即時重建的效果會較好，除了乳房的外觀外，亦對女性的心理、社交影響較好，不用經歷一段「失去胸部」的時期。

不過他強調，並非每個患者都適合進行即時重建，一些癌症期數較晚的患者，切除乳房後病情亦未必受控，需要再接受電療、化療。他建議這些病人切除乳房後，盡快開始輔助性治療，數年後當病情受控，沒有復發，才考慮做重建手術。

詳細內容，密切留意1月18日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：沈佩珊