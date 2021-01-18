  • 16°C
香港時間 : 2021118日 (一) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姐姐放假】外傭姐姐放大假回鄉 曾智華：最辛苦是老婆大人

親子 17:03 2021/01/18

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

工人姐姐放大假回鄉，家務自然要家人分擔。

經常在不同場合聽人埋怨家中外傭懶，尤其上一輩女性，恍似要人做足二十四小時才覺「抵用」。停吓手、休息吓、聽吓歌，全部是偷懶！

我肥碌從不搭嘴，但心諗：「你試吓做佢嗰份，就知幾和味！」

點解小弟咁諗？簡單，凡家中姐姐莎莉放大假回鄉，佢日常做的一切，我全家四口要分工，最重為老婆大人，孭到死死吓。

為夫有啲無法「分享」，例如煮飯、洗碗、拖地、洗衫……必定難以達到老虎乸標準，盞日日俾佢省，破壞夫妻關係，咪搞。

咁我負責乜？買部分餸、買外賣、氹吓佢、唔好激佢……之外，為負責家中小狗「哈仔」一切需要，你咪以為好簡單！

無法解釋，「哈仔」體內恍似有「鬧鐘」，準時過我個電子G-Shock手錶，從不失誤。

即係點？正是踏正早上六點彈起身，抓我立即帶佢出街「晨運」，因要大小二便也。

唔帶會點？慘情！因我同佢瞓。若唔睬佢，「哈仔」就由床頭行到床尾搞搞震，再左右出爪兜頭抓。再唔理就開始吠，大叫：「我有生理需要呀！」

去完一轉，下午準時三點，似新聞報道咁「嘟嘟嘟」又嚟，在我身旁「𠲖𠲖嗚嗚」低叫，表示：「好急呀老竇！」

幾忙都好，又要放低手頭工作（寫稿）服侍佢，一日兩次必須準時效命。

日前晨早凍到飛起，只得七、八度，有無得「吞噗」？無！六點唔起身？休想有半點安寧！

全文刊於《經濟日報》，原題為「哈仔的體內鬧鐘」

撰文 : 曾智華

家庭關係 曾智華 外傭

最高瀏覽

【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
11:31 2021/01/17
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
【道德爭議】4旬失婚外母想再生仔求女婿捐精　女婿婉拒反被妻斥自私陷離婚邊緣
17:55 2021/01/14
【道德爭議】4旬失婚外母想再生仔求女婿捐精　女婿婉拒反被妻斥自私陷離婚邊緣