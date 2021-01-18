【姐姐放假】外傭姐姐放大假回鄉 曾智華：最辛苦是老婆大人

▲ 工人姐姐放大假回鄉，家務自然要家人分擔。

經常在不同場合聽人埋怨家中外傭懶，尤其上一輩女性，恍似要人做足二十四小時才覺「抵用」。停吓手、休息吓、聽吓歌，全部是偷懶！

我肥碌從不搭嘴，但心諗：「你試吓做佢嗰份，就知幾和味！」

點解小弟咁諗？簡單，凡家中姐姐莎莉放大假回鄉，佢日常做的一切，我全家四口要分工，最重為老婆大人，孭到死死吓。

為夫有啲無法「分享」，例如煮飯、洗碗、拖地、洗衫……必定難以達到老虎乸標準，盞日日俾佢省，破壞夫妻關係，咪搞。

咁我負責乜？買部分餸、買外賣、氹吓佢、唔好激佢……之外，為負責家中小狗「哈仔」一切需要，你咪以為好簡單！

無法解釋，「哈仔」體內恍似有「鬧鐘」，準時過我個電子G-Shock手錶，從不失誤。

即係點？正是踏正早上六點彈起身，抓我立即帶佢出街「晨運」，因要大小二便也。

唔帶會點？慘情！因我同佢瞓。若唔睬佢，「哈仔」就由床頭行到床尾搞搞震，再左右出爪兜頭抓。再唔理就開始吠，大叫：「我有生理需要呀！」

去完一轉，下午準時三點，似新聞報道咁「嘟嘟嘟」又嚟，在我身旁「𠲖𠲖嗚嗚」低叫，表示：「好急呀老竇！」

幾忙都好，又要放低手頭工作（寫稿）服侍佢，一日兩次必須準時效命。

日前晨早凍到飛起，只得七、八度，有無得「吞噗」？無！六點唔起身？休想有半點安寧！

全文刊於《經濟日報》，原題為「哈仔的體內鬧鐘」