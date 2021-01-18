美連鎖藥房CVS聘數千名員工　協助處理新冠肺炎疫苗工作

▲ 最近，美國大型連鎖藥局CVS，為應付未來的疫苗接種潮，公開招聘數千名藥劑師及藥劑技術員。

為對抗新冠肺炎疫情，美國正展開大規模新冠肺炎疫苗接種工作。據報道，當地政府除了開設數千間疫苗接種中心之外，同時計劃透過藥房提供疫苗注射服務，以提升疫苗接種速度。最近，美國大型連鎖藥局，為應付未來的疫苗接種潮，公開招聘數千名藥劑師及藥劑技術員。

據外媒報道，美國大型連鎖藥房CVS，最近公開招募大量員工，負責處理疫苗注射及管理等工作 。除了藥劑師之外，還兼聘全職或兼職的藥劑技術員（pharmacy technican），並透過以綫上招聘及面試形式，快速篩選應徵者。在綫上面試過程中，求職者需模擬工作角色，例如如何與客戶互動，並準確管理處方劑量等。

招聘内容顯示，員工在工作時間内需要長時間站立，並處理繁複的行政工作。工作要求方面，應徵者需具備專注力，以及認真仔細的做事態度。此外，申請者需要年滿16歲，並擁有高中文憑或同等學歷。據美國勞工部數據指出，藥劑技術員的年薪中位數為33,950美元（約26萬港元）。而藥劑師在2019年的年薪中位數收入為128,090美元（約99萬港元）。

受疫情影響，早前美國不論大型或小型藥房都需要裁員，不少藥劑師更因而失去工作。較早前，CVS曾公開招募5萬名全職與兼職員工，並優先聘請在疫情期間被裁員的人士，負責幫助分發藥物和管理新冠肺炎病毒測試。

責任編輯：李寶如