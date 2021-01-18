【執子之手】黎姿愛的賀卡慶結婚12周年　罕有分享夫婦相處之道：包容大家的不足

▲ 黎姿結婚12周年。

現年48歲的前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而），跟丈夫馬廷強育有三女擁有美滿幸福家庭。今日黎姿結婚12周年，她在社交平台發表文，罕有分享對幸福家庭和美滿婚姻的看法，一字一句十分真誠動人。

黎姿今日在IG發布短片，展示丈夫送給自己的結婚周年花束及賀卡，她又上載兩張拖手照，一為黑白一為彩色，相信寓意執子之手白頭到老。

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黎姿於社交平台分享感受，她寫道：

一對夫婦的相處，沒可能每一刻都有觸電的心跳感覺。從相識、結婚，到現在，我們也經歷過不同的心境。

如果問我相處之道，我認為最重要是「真」。要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容大家的不足，互相扶持。不介意在對方面前做最真實的自己，是倆個人相處最佳的狀態。結婚誓詞中一生一世的承諾，是要無條件接納對方獨有的一切。

愛情不只是一剎那的感覺，需要雙方用心經營，細水長流的愛情是我所追求的。

12年轉眼過去，謝謝您的愛護和陪伴，讓我能夠用最自在的步伐一路成長。我相信未來還有很多精彩的，等著我們一起手牽手去發掘！

Happy Anniversary to you & me 😘🎉 #Love #Anniversary #2021 #OneAndOnly #alwaysforever

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有傳當年商人馬廷強追求黎姿6年，二人交往7年，黎姿於2008年嫁予馬廷強，之後誕下三女，一家五口十分幸福。在結婚9周年時，她就曾罕有分享愛情觀。

▲ 黎姿曾展示當日婚照。（取自IG）

分享婚姻之道

當日她分享：「今天的我，和九年前有甚麼不同？老了，有皺紋了，有白頭髮了？其實我已經不在意這些問題。生活帶給我的閱歴，令我更願意付出而不再計較，亦令我變得自信，知足和快樂。」

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去年黎姿為為父母慶祝結婚50周年紀念，少有曝光的丈夫馬廷強，亦有跟黎姿同框入鏡，祝賀外父外母。

黎姿當時也撰文分享婚姻之道，自言要跟父母好好學習，留言：「在人生的路途中，爸媽時常都教我有愛就會有動力和希望，作為女兒眼看他們在生活中的順境逆境、甜酸苦辣，他們都從不氣餒，總能互相忍耐和包容，勇往直前走過人生的每一步，這個生活態度真的值得我去學習。」

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