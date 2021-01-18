私隱公署去年收「起底」投訴1198宗　專員稱正研究修例規管

▲ 鍾麗玲表示，會就「起底」研究修訂私隱條例。（林宇翔攝）

立法會政制事務委員會今日召開會議。個人資料私隱專員公署表示，去年共處理1198宗「起底」投訴，主要涉及警員及市民，公開表達支持或反對政府後，遭到「起底」。專員鍾麗玲指，雖然情況不如2019年嚴重，但仍然不容忽視，強調公署正朝如何具體針對「起底」行為，去審視如何修訂私隱條例，例如研究修訂起訴及定罪門檻等。

由2019年6月的修例風波開始，直至上月為止，公署已去信18個網上平台，共逾250次，要求移除超過4800個連結，當中約有7成被刪除，又將1461宗涉違私隱條例的個案，轉交警方調查、57宗違禁制令的「起底」個案，轉交律政司。

民建聯葛珮帆指，早年已覺得私隱條例較落後，未能處理網上世界事宜，形容條例如同「無牙老虎」，罰則不重、打擊面不大，現時又缺專門法例針對「起底」問題。保險界陳健波則稱，有3宗涉及「起底」的案件被判緩刑，質疑欠缺阻嚇作用，認為私隱條例沒有理由不修改，希望公署能夠主動提出修例。

另外，經民聯張華峰關注，政府為防疫推出的應用程式「安心出行」，指有人危言聳聽，稱政府借程式追蹤市民行蹤，詢問公署如何應對失實炒作的私隱問題。

鍾麗玲指出，政府在抗疫上採取電子追蹤手法，在開發及考慮推出時，一直有諮詢公署看法及意見，而「安心出行」符合國際上，最少侵犯私隱原則，因為程式沒有位置追蹤、收集定位的功能，用戶登記時也沒有收集其資料，最重要是程式所收集到的資料，只會儲存在手機裡，即分散收集模式，沒有中央大台收集，又指公署會盡量澄清公眾誤解。

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記者：陳宛彤