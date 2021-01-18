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【減肥秘訣】營養師宵夜原來炒這食物吃　黃凱詩：熱量低寒冬可暖肚

保健美顏 17:20 2021/01/18

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營養師宵夜吃甚麼？

晚上10時，Bonnie來電︰「打印機沒有墨水，有文件急印，現在來你家。」

我說︰「好的。」

她自言自語說道︰「你家該沒有零食，我自己帶上來！」

她來到我家整理文件，我就從雪櫃拿出西蘭花苗，她奇怪問道︰「你還未吃晚餐嗎？」

「7時左右感到飢腸轆轆，自製了冬菇雞肉煲仔飯，現在有點餓，打算炒西蘭花做宵夜。」我說。

她愕然︰「第一次見人宵夜吃西蘭花。」

我解說︰「我很喜歡吃菜，除了美味之餘，當然也因為它熱量低，加上近日天氣寒冷，特別想吃點熱騰騰的食物。其實要保持健康，每天的蔬菜需求量也有不少，嘗試找點空間吃蔬菜很重要啊！」

她拒絕︰「我的排便已經很好，不用吃蔬菜。」

我提醒她︰「多吃蔬菜，除了為攝取纖維素外，蔬菜當中的鉀質，可以維持體液平衡，有降血壓的功能；另外，某些蔬菜含豐富維他命A，維他命A對黏膜及皮膚健康也舉足輕重，現時濕度低，皮膚乾燥，而且大家處於抗疫時代，增強上呼吸道黏膜組織，對於抗病能力十分重要。」

點擊放大圖片，看營養師黃凱詩推介蔬菜入饌瘦身菜式：

    點擊圖片放大
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Bonnie看來有點不耐煩了，但我繼續滔滔不絕說道︰「我經常告誡戰友，正餐中，簡單一碟炒或烚菜未必足夠，所以，可嘗試加點蔬菜於白飯中，例如將白菜仔碎、椰菜花碎、靈芝菇或枝豆粒加於飯中，是添加蔬菜的好方法；在餸菜中，也可加點蔬菜元素。蒸水蛋時，可加西蘭花碎；煎豬扒可以加洋葱；肉餅可以用冬菇粒；炒雞柳配三色椒也很吸引呢！蒸魚嫌悶，番茄紅衫魚也是個好選擇。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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