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【新冠疫苗】政府專家建議批准使用復星/BioNTech疫苗　衞生署將設委員會檢視不良反應個案

社會 17:51 2021/01/18

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（林宇翔攝）

港府最快下月為市民接種新冠疫苗，政府疫苗顧問專家委員會今日（18日）下午舉行會議，審視有關疫苗是否合適在本港接種、討論接種對象、條件等。委員會召集人劉澤星於會議後會見傳媒。

劉澤星指，委員會今日開會審視疫苗提交復星/BioNTech疫苗所提交有關其安全性、效能和質素相關的文件。委員會考慮到疫苗第三期臨床試驗數據，如16歲以上有效率達95%；在外地開始接種的概況，不良情況比例；完整配方及品質標準，製造商是否符合生產質量管理規範（GMP）標準；持續進行臨床測試資料；外國監管機構審核意見；以及疫苗申請人在上市後會否進行跟進監察工作，建議認可使用復星/BioNTech所生產的新冠疫苗。

委員會將把意見提交予食物及衞生局局長考慮，有關資訊和文件會向公眾公開，上載局方網頁讓公眾參考。

衞生署亦設立新的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，專家會對每一宗與疫苗有關的不良反應事件審核，成員會由大學醫學院和醫管局專家擔任，包括傳染科、血液科、腦內科和免疫科專家。

他又指，專家委員會亦在認可疫苗時施加條件，要求復星繼續提交最新臨床數據、安全更新報告及每批疫苗品質證明文件，若委員會認為公眾接種疫苗的風險大於利益，一定會建議食衞局局長採取跟進行動，包括取消認可。

劉澤星又表示，現時挪威接種疫苗後致死的個案，大多年長且有長期病患，究竟是否由疫苗造成，仍需更多數據研究，委員會將繼續向復星和挪威有關當局索取有關數據。

被問及為何未有完整數據便作出推薦？劉澤星解釋指，今日會議所討論的是疫苗接種整體的利與弊，如果某一類人士在副作用風險上有所不同，政府會另有2個科學委員會審視情況，而今日12位委員全數同意，接種疫苗對香港社會利多於弊。

劉澤星指，疫苗在不同性別、年齡的有效率無分別，65歲的有效率和年青群組都是約94至95%。

而被問到有否考慮以色列接種疫苗後有人出現面癱情況，疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，就算不接種疫苗，每10萬人都會有1人出現面癱情況，而部分國家接種疫苗後，出現面癱的機率甚至比正常低，所以尚要索取更多數據分析情況。

許樹昌補充，除了挪威當局，港府亦會問德國索取資料，當地初步有80萬人接種疫苗，出現10死亡個案，雖有報導指死者有長期病患，未必與疫苗有關係，但港府會檢視。

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記者：徐紹軒、陳梓蔚

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