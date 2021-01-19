【發奮圖強】無心向學考包尾轉校遇上好老師 「曳仔」發奮考入浸大立志做數學老師

▲ 曾一度無心向學的黃康男，重讀中二時毅然決定轉校，重拾學習興趣，最終考入浸大數學系。

「老師像是另一種醫生，對學生很大影響。」患有先天性腦癇症、經歷父母離異、曾一度無心向學的黃康男，重讀中二時毅然決定轉校。揹着十數大過、高缺席率等「往績」來到中華基督教會馮梁結紀念中學，原本只想草率完成中三課程便出來工作，卻慢慢重拾學習興趣，受啟發立志成為數學老師，望以自身經歷鼓勵下一代。

▲ 黃康男（中）感謝葉宇虹老師（左）及校長梅浩基（右）的支持，令他重拾讀書狀態及信心。（胡嘉儀攝）

曾無心向學 裝病躲家打機

溫文有禮、說話偶爾帶點羞澀的黃康男，現時是位大三生，就讀浸會大學數學系。回想年少輕狂的初中年代，他形容自己是一個「惡劣」的人，不太理會別人感受，周圍「焫火頭」，無心向學。黃康男就讀的舊校是一所英文中學，那時他的英文水平較同學低，有時候連題目也看不懂，結果長期考包尾，越讀越沒有信心。

全級有140人，我讀了三年全級排名也未試過進百名以內。試過有份滿分為200分的卷，我填滿也只得到20分。那時我就想，讀書是否不適合自己？

學業經歷挫折，生活亦感失意。黃康男中一時確診腦癇症，曾三次在睡夢中病發，醒來時已在醫院。他形容那時「無力感重」，找不到病因，亦不知何時復發。愛做運動的他，被逼暫停踢波、跑步及游泳。憾事接二連三發生，中二那年他因成績太差要留級，家人關係亦出現問題，父母離異，患有情緒病的媽媽帶着三姊弟另覓新生活。

在學業失意、身體抱恙、父母離異三重夾擊下，黃康男自暴自棄，荒廢學業。

中二留級那一年，我一星期只上兩日學，日日躲在家中打機，裝病不去上課。」

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轉校找回自信 考獲全級第一

由於學業成績追不上、缺席率甚高，學校要求黃康男再重讀中二，令他萌生轉校想法。當時他只想找一所中學草率完成中三，然後出來工作。黃康男揹着十數大過、高缺席率等紀錄，來到中華基督教會馮梁結紀念中學叩門。他坐在校務處小房間等候，那時也沒想到，自己遇上改變人生的機會。

負責接見黃康男的葉宇虹老師，對兩人初次見面的情形記憶猶新。她指一般情況下，若轉校生被舊校要求留級，學校不會容許他升班；不過考慮到黃康男的身體和家庭狀況，校長梅浩基和她商量之後，決定破例給予他一次機會。

順利轉校升讀中三，黃康男慢慢重拾學習狀態及信心，知道自己不是舊校所評價的「垃圾」，表現突飛猛進，在中四考獲全級第一名。陪伴黃康男成長的葉老師，見證他的改變，指他學習大有進步之餘，性格亦變得更為主動，願意肩負更多責任，如在中五擔任社長，籌備校內活動及年宵。

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立志做數學老師 助學生尋找人生方向

黃康男直言，葉老師對他影響甚深，啟發他立志成為一位關顧別人的老師。他指老師像是另一種醫生，對學生很大影響，若是遇不到好老師，學生沒有發揮空間。

在舊校考包尾沒有人理我，只是日日留堂；轉校之後遇到級主任葉老師，她經常花時間在我們身上，陪我們吃飯和聊天。其實這樣已經足夠。

▲ 黃康男立志成為一名數學老師。（胡嘉儀攝）

對數學有濃厚興趣的黃康男，考入浸大數學系，望成為一名數學老師。他指當老師固然希望學生能夠獲取優異成績，但他更想幫助學生找到人生方向。黃康男過往的經歷，令他感到老師對學生的重要性，老師不單只傳道授業，還可以扶持引導，與學生同行。老師不是真正的「醫生」，無法治療黃康男的腦癇症，卻帶來心靈上的富足和改變，令他感受到關懷與接納，重回正軌。

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記者：胡嘉儀