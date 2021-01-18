【新冠肺炎】荃灣政府合署牙科診所員工初步確診　最後當值日為1月14日

▲ 荃灣政府合署牙科診所一名員工初步確診。（資料圖片）

衞生署今日（18日）表示，署方轄下的荃灣政府合署牙科診所一名員工初步確診。基於公共衞生考慮，該診所已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。



該名員工為文職人員，最近一次當值日期為1月14日，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常，沒有出現病徵，工作時有佩戴外科口罩，與接觸人士保持適當社交距離。該名員工在住所被納入1月14日的強制檢測公告後，隨即於1月15日接受2019冠狀病毒病測試，測試結果呈陰性，其家居接觸者則於1月16日確診。該員工於1月17日晚上出現病徵，被送院進行檢測，今日初步檢測結果呈陽性。



衞生署衞生防護中心已對該個案展開流行病學調查及接觸者追蹤的工作，以界定及追蹤相關的密切接觸者。衞生署高度關注2019冠狀病毒病的情況，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為員工提供口罩和其他防護裝備、加強工作環境的清潔和消毒，以及再次提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。

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責任編輯：郭詩詩