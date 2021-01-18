涉校內非禮3名男生　中學男教師否認5罪

▲ 中學男教師涉於校內非禮3名男生，今於區域法院開審。(經濟日報資料圖片)

30歲中學男教師涉於3年間在校內非禮3名中三至中五男學生，包括於課後與男生單獨相處時，伸手入男生校服內搔肚臍，又曾在毛衣下撫摸男生身體及乳頭等。3名事主其後分別向老師及社工告發事件，涉案男教師否認5項非禮罪，案件今（18日）於區域法院開審。控方指其中一名事主遭撫摸乳頭時曾拒絕及表示不喜歡，被告則指「即使你不喜歡，我亦會繼續找你」。

涉案被告姓吳浩楠，現年36歲，被控5項非禮罪。他被控於2015年3月至2017年4月期間，猥褻侵犯3名15歲至17歲的男生X、Y及Z。

開案陳詞指，被告為中學男教師，案發時30歲，事主X、Y及Z為同一中學男生，男生當時就讀中三至中五。

控方指，15歲的X於2015年某天在校內一房間內溫習時，被告與他交談，期間被告突然靠近X，伸手入X上衣內搔其肚臍，並指X的體毛濃密，X感錯愕但不懂反應，兩人並繼續傾談。X其後得知被告干犯其他性罪行被調查，才決定向校方舉報。

另1名15歲事主Y於2016年與被告在一個課室內交談時，被告突然將手放在Y肩膀上，及後關掉房內的燈，被告與Y坐在沙發交談，並伸手到Y毛衣下撫摸其身體及乳頭。Y覺得尷尬，但由於害怕被告改動其成績而沒有告發，及後被告又曾摸Y大腿及擁抱他。Y於2018年7月向老師告發，警方接報調查。

控方又指，2015至2017年期間，被告因事主Z（15至17歲）成績不及格而與他會面，交談期間被告撫摸Z大腿，又突然靠近Z的臉，當Z要求離開回家時，被告向Z張開雙臂要求擁抱，Z勉為其難照做。及後於一次上課期間，Z側身坐在椅子上，被告以腹部及私處壓向Z的背部。

Z另於禮堂重新默書時，被告與Z單獨在禮堂內，被告坐在Z身旁，並伸手到Z校服上的胸袋內撫摸Z的乳頭數秒。Z擋開被告的手並喝止，Z表示不喜歡，被告則指「即使你不喜歡，我亦會繼續找你」。Z其後將事件告知老師及社工，被告之後向Z道歉，並指「如果我做過任何事令你誤會，我誠心道歉，事實上，我並非如你所想。」

Z隨後得知被告被停職1年，並於2018年6月返校繼續任教，Z擔心再次被侵犯，故向校方管理層反映，警方接報。被告及後被捕，警誡下承認在校內任教英文7年。

辯方今盤問X時問及，校內是否有一名姓林的老師與被告「水火不容」，林並曾於言語間表示「若果吳老師（被告）以後都唔返學校就好」，X表示認同。案件明（18日）續。

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記者：林欣樂