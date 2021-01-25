【活出新生】小學患抑鬱焦慮被誤認為公主病　19歲少女封閉自我一年為家人克服病魔

▲ Cathy為家人成功克服病魔。

「你有咩資格喊？我地都未喊，大把人慘過你啦。」曾經，Cathy認為這句說話就像壓死駱駝的最後一根稻草，足以令情緒病患者崩潰，想離開世界。自少Cathy便受嚴重情緒問題困擾，患有抑鬱和焦慮症，但身邊未有人能明白自己，經歷一段頗長時間克服病魔後，現時的她重拾人生方向，與家人關係也大有改善。再回首前事，她已放低過去，甚至有一份從容：

慶幸走得過，更懂得應付不同事情，回頭看是一個不錯經歷。

▲ Cathy捱過情緒病折磨，重拾人生方向。（受訪者提供）

19歲的Cathy雖然年紀輕輕，但早在小學時期，已受到頗多情緒問題纏身。當時家人覺得她可能是反叛期，而她也不懂得表達自己：

他們當小朋友發脾氣，當有「公主病」。當時我很負面，整天只想離開。

家人不理解自己，開口就跟她說：「你做咩成日喊？我地都無要求你啲咩，你有咩咁辛苦？」而病發時，Cathy不懂得控制情緒，會做出一些舉動令所有人都害怕自己。久而久之，她回家後就整天窩在上格床，很少離開房間，再後來她只會跟家人道歉，慢慢變得愈來愈沉默。

情緒病也影響社交生活，Cathy直言中學時性格比較自我中心、自我保護意識強，到後來為了結識朋友，刻意不斷改變自己迎合他人，導致精神壓迫很大，每天回家就會哭一整晚。

所幸Cathy中二時經同學介紹參加舞團，隨後結識了「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」（CLAP）其中一位負責社工Michell小米，獲邀參與舞台劇「玩出伙2」面試並當選出演女主角。活動期間，Cathy自覺CLAP好像第二個家，所有人都很窩心溫暖，第一次感到結交了真正的朋友。

▲ Cathy在「玩出伙2」中認識了一群真正朋友。（受訪者提供）

但自舞台劇結束後，一切仿如回到原點。本身潛藏的情緒問題仿如洪水猛獸，一下子釋放出來，令她陷入崩潰邊緣：

有一刻接受不了，想找人傾訴，卻發現身邊一個人也沒有。之後很長時間，開始自我封閉，完全不接觸任何人，斷斷續續橫跨了1、2年。

Cathy直言媽媽很疼錫她，但她最接受不到的也是媽媽會恐懼她。當病發時，她很容易情緒崩潰、會尖叫和傷害自己。隨著次數愈來愈頻密，她感到媽媽心疼之餘，亦害怕刺激到她：

我意識到，但控制不到，好像精神已放棄管理身體，肉體就很想發洩。惡性循環下，會食更多藥去減少發作次數。

過量用藥也為Cathy身體帶來很大損耗，大腦連繫不上，無法與人正常溝通。不忍家人為自己心疼落淚，她試圖強行用意志力斷藥，強迫自己捱過這一關：

家人也很辛苦，在我最崩潰時，他們陪我一起度過。可能很多時候，我覺得只有自己一個，但究竟是甚麼驅使我要克服病魔？是因為他們見到我病發時會很傷心、很心疼，他們在我門口哭泣，我才覺得我要盡快捱過。

抗病期間，Cathy也得到Michell全力支持，除了輔導開解之外，也會為她尋覓一些活動機會。數年間，Cathy試過做化妝助理、參演過舞台劇，未來希望朝歌唱和化妝事業發展。

▲ Cathy感激Michell全力支持自己。（受訪者提供）

而Cathy病況亦受控，已不用食藥，可如常生活、上班，目前跟媽媽、姐姐關係也大有改善，甚至會為姐姐照顧孩子。她勉勵同路人不應忽視自身感受，而需正面面對：

不要因為社會壓力或身邊人想法，而去輕視自己所承受的壓力和感受。相反需要接受它，才可以行得更遠，更有包容性去接納一切，可以認清自己定位。

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「賽馬會鼓掌·創你程計劃」（CLAP）為期10年，自階段在2015年開始，透過提供職位空缺、義工服務、職業培訓等方法，協助15至21歲在學、待學及待業青少年尋找人生方向。

社工Michell表示，每一個年輕人不論在學校、社區，或正準備踏入社會，又或處於失學及失業階段，都有需要接觸到生涯發展。而設計活動時，會以青少年興趣為本，諸如電競、表演藝術及媒體等都有涉獵。目前CLAP主要分為區隊及校本隊，未來5年將以介入模式，套用至外展、戒毒、釋囚服務等現有服務上，將服務主流化。

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記者：陳昊淋