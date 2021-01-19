【2021農曆新年】笑臉球空降時代廣場　Jeffrey+余德丞+折骨Ben+Manson打卡賀新春

▲ 魏浚笙（Jeffrey）、余德丞、「折骨Ben」趙祥誠和張進翹（Manson）等齊到商場「打卡」。

時代廣場找來匈牙利視覺藝術家和設計師kissmiklos製作新春裝置，吸引魏浚笙（Jeffrey）、余德丞，以及因《全民造星III》而爆紅的「折骨Ben」趙祥誠和張進翹（Manson）等前來「打卡」。

匈牙利視覺藝術家和設計師kissmiklos首次在香港以其招牌的笑臉球（emograms）為設計靈感，並會於1月18日至2月28日期間在時代廣場呈獻「金銀滿屋福滿年」新春企劃。

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是次的活動透過佈滿由emograms設計的新春限定巨型藝術裝置、互動打氣專區，以及藝術展覽，希望為過去一年日日戴口罩的香港人帶來無盡燦爛的Happy Faces！

同時，商場亦推出限定的手鞠球「富貴團圓」利是封及「好事成雙」利是袋，於1月25日至2月8日企劃期間，消費滿指定金額即可免費換領。

Kissmiklos擅長融合建築、美術、設計和平面設計，並以「emoji」為靈感，巧妙地編排組合不同的英文單詞字母，設計出日常生活中人們各種各樣的情緒表情圖像，創作出知名的emograms系列。

Kissmiklos的emograms系列多次在著名設計雜誌《BRAND》上發表，曾在2019光州設計雙年展上開設展覽，更掀起「打卡」熱潮。

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一踏時代廣場中庭，巨型emograms吊燈隨即映入眼簾，8款巨型充氣emograms以充滿正能量及新春吉祥氣氛的笑臉設計，包括以英文字「COOL」、「LOVED」、「HAPPY」、「FULL」、「SMILE」、「 GOOD」、「LUCKY」及「ENJOY」組合而成。

旁邊的巨型互動打氣專區有3個代表「甜甜蜜蜜」、「金銀滿屋」及「幸福滿滿」的打氣筒，當中分別裝滿以「LOVED」、「LUCKY」及kissmiklos特意為此企劃設計的「FULL」emograms。

只要按下打氣筒前的打氣裝置，「金銀滿屋」打氣筒便即充滿元氣，多個「LUCKY」emograms於筒內翻滾流動，寓意好運和金銀齊翻來。

巨型打氣筒對面正是高達兩米的招財貓藝術裝置，設計師kissmiklos破天荒地為emograms換上首個非球狀，而且充滿新年氣氛的「招財貓」新裝。

三個大小不一、毛茸茸的招財貓身上印有由kissmiklos為是次企劃特別設計而成的「福」字，站在印有寓意為「恭喜發財」的「KUNGHEIFATCHOI」巨型佈景板前，乖巧地等待着你與牠們拍照打卡。

最後，中庭的正中央更設有展覽廊，展覽柱上展出6個精選的立體emograms，包括「GOOD」、「HAPPY」、「LOVED」、「LUCKY」、「ENJOY」及「SMILE」。

▲ 利是封融合了刺繡、絨毛和燙金等各種工藝。（梁樂欣 攝）

商場並推出以手鞠球為靈感的「富貴團圓」新春限定利是封，其喻意為身邊人帶來幸福快樂，有「富貴團圓」之意。

一套8個的利是封包括4個印有不同手鞠球圖案的圓形設計款式，並融合刺繡、絨毛和燙金等各種工藝。此外，商場推出「好事成雙」利是袋。

▲ 「富貴團圓」利是封數量有限，換完即止。（梁樂欣 攝）

於1月25日至2月8日期間，凡於商場即日以電子消費滿指定金額，即可於進行網上登記「Happy Rewards推廣活動」成為會員，以換領「富貴團圓」利是封及「好事成雙」利是袋！

即日以電子消費滿（最多可累積兩張於不同商戶之單據）可換領：

1,000元或以上 「富貴團圓」利是封一套

2,000元或以上 「富貴團圓」利是封一套及「好事成雙」利是袋一個

換領日期：1月25日至2月8日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 時代廣場5樓及9樓換領專櫃

（每日利是封及利是袋換領數量有限，先到先得，換完即止）

記者：梁樂欣

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