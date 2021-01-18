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【確診大廈】柴灣峰華邨曉峰樓12樓以下13室須撤離　疑糞渠有缺口播毒

社會 18:36 2021/01/18

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袁國勇到峰華邨視察。（陳靜儀攝）

柴灣峰華邨曉峰樓為強制檢測大廈，大廈至今共有5個單位共10宗確診個案，當中有3個單位共8人是13室，當局憂上址有垂直傳播風險，港大微生物學系講座教授袁國勇到峰華邨曉峰樓視察，衞生防護中心總監黃加慶指，該樓有3個中層的13號室，都有住戶感染，故擔心樓宇結構有問題。

環保署代表指，今日視察了兩個單位，都發現坐廁有喉管改動，袁國勇指出最開始有病徵是1213室，其後已有1113室及1013室住戶染疫，並發現有「橫向」的單位住戶染疫。

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他表示1213及以下的樓層單位住戶都要撤離，袁國勇指現階段似乎是「由上而下」有傳播，而其他兩個染疫單位，即1209及1219單位，則相信是透過環境污染中招。

袁國勇認為1213以下樓層撤離，至於1213以上至3413樓層，需要檢查喉管，相信他們的傳播風險較低，在21日及28日會再做檢測，檢視他們的傳播風險。他表示由於見到有單位的喉管有截斷，相信很大機會透過糞渠因出現缺口而傳播病毒，另外1213及1215使用同一升降機口，或者有接觸傳播。

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記者：伍瑋瑋

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