男警涉非禮6名女童　求情指女童要求擁抱予錯誤訊息

▲ 男警余俊鑫涉非禮6名女童，今於區域法院求情後還押候判。(經濟日報資料圖片)

隸屬毒品調查科男警涉於2017至2018年間，經社交媒體認識6名11至14歲女童，分別非禮女童及與女童進行性交等，警員被補後續犯案，早前承認非禮及向16歲以下女童作猥褻行為等共8罪，還押至今（18日）於區域法院求情。辯方求情時指，其中一名14歲女事主曾與被告擁抱，給予被告錯誤訊息，當時醉酒的女事主更於被告一度離開後，要求被告送她回家，被告並無預謀犯案，而被告已還押逾2年，期間有接受心理治療並有所改善。案件押後至1月27日判刑。

被告余俊鑫（34歲）早前承認向16歲以下女童作猥褻行為、非禮、管有兒童色情物品等8項控罪，案發時受害6名女童介乎11至14歲。

辯方大律師今求情時引述被告的背景報告指，被告在內地出生，及後來港，與家人的關係良好，而被告的親友今亦到庭支持。大律師又指，被告還押至今已逾2年，期間有反省，對事主感到抱歉，他還押期間亦曾接受心理治療，進展良好，被告情況有改善。

大律師解釋，案發時14歲的受害女童C曾與被告擁抱，給予被告錯誤訊息，當時醉酒的C於被告一度離開後，曾要求被告送她回家。辯方強調被告並無預謀犯案，而事後已接受心理治療，並意識到案件嚴重性。

大律師又指，被告無案底，並獲得同袍支持，並呈上20封嘉許信，強調被告犯案前工作勤奮及盡責，希望獲得減刑。法官祁士偉指需時量刑，押後案件至1月27日判刑。

案情指，被告2018年經社交媒體認識一名女童，她指會作兼職女友，並介紹另兩名女童12歲的X及11歲的Y予被告，被告要求兩人替他口交，其中一名女童最終替他手淫，事後被告分別付兩人200元。

及後其中一名女童被母親發現援交報警，警方拘捕被告，調查期間發現有另3名受害女童。其中一名12歲的女童Z曾應被告要求將胸部及下體的照片傳給被告，另外女童A曾在屋邨遭被告非禮。被告及後認識了13歲的女童B，傾談間被告曾要求成為B的男友，兩人曾相約在公園見面，被告曾與B性交。

被告被捕後曾獲准保釋，惟期間再犯案，他當時與友人及14歲的女童C喝酒，由被告送醉酒女童回家，並於其住所樓層梯間強行與她性交。

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記者：林欣樂