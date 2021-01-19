【重男輕女】港爸避老婆懶理在家工作堅持返公司　老細勸解體諒生仔辛酸另有目的

▲ 有名港爸不想為追仔導致家嘈屋閉，堅持不home office避老婆。

疫情下，很多公司實施在家工作，可是有名港爸堅持回公司，背後原因是為了逃避老婆，不想為追仔一事導致家嘈屋閉。上司發現後就以過來人身分勸解他，道出為人父親與丈夫的辛酸，而上司偉大的背後其實出於現實的考慮。

重男輕女想追仔跟老婆嘈交

讀者Marcus日前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，雖然老細明明宣布員工在家工作，但一名爸爸級同事堅持返工，表面上以為他勤力或者搏升職，實情是一切只為逃避老婆。

該名同事育有女兒，但由於他本身是長子嫡孫，家中長輩重男輕女，自己亦都想追仔，可是其老婆不肯再生，結果兩公婆就因為此事日嘈夜嘈。

懶理宣布在家工作照返公司

同事們認為生BB需要兩公婆有共識，不能當老婆是生育機器，加上現時年代何以一定要生個仔才叫圓滿？不要受長輩意見左右。可是爸爸級同事不理會意見。

爸爸級同事喺公司行home office嘅日子一樣照返，仲要繼續返九至六，直至有一日老闆失驚無神返公司拎嘢，嗰位同事先至冇再喺WFH期間返office……

Marcus有次遇到老闆，問及如何讓爸爸級同事不再堅持回公司。老闆直言一句都沒有鬧︰

淨係講咗7年前我都做人爸爸，當時老婆可能有啲產前抑鬱，成日發脾氣，我好擔心激親佢……老婆去檢查，我全日唔返工陪佢，生意都甩咗幾單；入產房我唔敢，留喺出面等……

老闆以過來人身分勸解

老闆再道出太太生BB、為人爸爸不簡單，例如老婆餵人奶，身為丈夫起身陪伴，一晚幾次，每次再瞓都不超過3小時，阿囡賴屎賴尿，沖涼氹瞓覺，全部落手落腳參與，驚老婆產前抑鬱或產後抑鬱。待孩子長大上課，又要煩惱另一個階段的事。

作為男人企喺側邊都覺得好辛苦好攰，做到我咁都唔夠膽叫老婆生第二個，你為咗追個仔走去迫老婆生？仲有呢種諗法真係冇嘢好講。

Marcus聽後大讚上司照顧老婆偉大，現時幫同事開竅又偉大。事實上，老闆落力勸解的背後另有目的，真心話是︰

我先冇咁偉大，全部同事返嚟又係開晒公司啲燈，一個同事返嚟又係開晒啲燈，電費唔使錢呀？我仲有個女要養㗎，諗唔通就自己去自修室做嘢啦！返office搞搞震！

網民大鬧爸爸級同事

有關帖文引起網民熱議，不少人大鬧爸爸級同事，另有人很敬重老細能體會女人生仔的辛酸。

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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕