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【賀年菜色】實測飛利浦智能萬用鍋炮製溏心吉品鮑　零技巧1.5小時煮好入味鮑魚【附食譜及新年優惠】

休閒消費 12:19 2021/01/22

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熱門 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

用飛利浦All-In-One智能萬用鍋輕鬆炮製溏心吉品鮑。

農曆新年快到，今年團年飯要留在家吃，平時炆燉鮑魚、花膠等矜貴食材要花極多時間才能入味，當中繁複的技巧或會令廚藝新手卻步。今集《靚太廚房》實測用飛利浦All-In-One智能萬用鍋做溏心吉品鮑，整個烹煮過程約1.5小時，做法更簡單快捷零技巧，新手都可變廚神！

溏心吉品鮑材料：

32-33頭日本吉品乾鮑魚　6隻

老雞　700克

排骨　300克   

豬腳根　100克

金華火腿　40克

雞湯　1000克

唐生菜　半斤

薑　3片

葱　適量

點擊大圖了解做法詳情：

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浸發鮑魚方法：

先用清水浸泡鮑魚，放入雪櫃2天，早晚換水。燒開一大煲水，放入鮑魚，薑片和葱段，煮30分鐘，待涼，取出鮑魚洗淨，除去腸臟及嘴部，再用清水浸泡鮑魚兩至三天，放入雪櫃並早晚換水。

做法：

1.　把豬腳根浸軟，備用。

2.　把唐生菜烚熟，備用。

3.　把金華火腿切片，備用。

4.　把老雞及排骨汆水5分鐘，備用。

5.　除唐生菜，把所有材料放入智能萬用鍋內，鎖上上蓋。

6.　選擇自訂，設定時間50分鐘，按壓力選擇鍵，將烹調壓力加至70，按開始，烹調時間在上壓之後開始計算。

7.　當烹調完成，解鎖並打開上蓋，拿走老雞、排骨和多餘的湯汁至2刻度水位，按收汁濃味鍵，設定時間8分鐘，按開始，把上蓋保持打開。

8.　完成後即可上碟，以唐生菜伴碟享用。

特別優惠

農曆新年即將來臨，飛利浦推出農曆新年特別優惠價，$1,598（原價$1,898）就能入手這部飛利浦All-in-One智能萬用鍋 HD2145/62。

另外推廣期內，還會特別送出抗刮耐用的食品級不銹鋼內鍋、美國製造Pyrex Easy Grab 24厘米玻璃盤及食譜，平時不精通廚藝的人，有了它，想變廚神話咁易！

有獎遊戲

這智能萬用鍋有多達13種煮法，包括6種壓力烹調模式及7種多功能烹調模式。只要在觸控感應式操作面板上簡單地輕輕一按，就能炮製正餐和甜品，多款菜餚。

大家留意影片片尾，玩遊戲答問題，還有機會獲得這個實用的萬用鍋！

大家留意到 hket TV 家庭台 網頁睇片，參加有獎遊戲，有機會獲得飛利浦All-In-One智能萬用鍋一份（價值：$1898）。
請按此參加遊戲（由1月23日開始） 

萬用鍋詳細功能即睇【下一頁

同場加映：善用小廚具，輕鬆炮製賀年美食，食譜即睇【下一頁

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩

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