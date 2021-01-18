【確診大廈】油尖旺續成重災區單日錄41宗個案 金威廣場增5宗
社會 22:45 2021/01/18
本港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增107宗確診個案，包括5宗輸入個案、102宗本地個案，其中有42宗涉源頭不明感染，仍有5患者未找出，累計9,665宗病例；另今日有約50宗初步確診。
新增確診者居住大廈：
東區：(10宗)
- 鰂魚涌太古城海天閣(4宗)
- 柴灣峰華邨曉峰樓(3宗)
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 柴灣富明閣
- 北角東發大廈C座
中西區：(1宗)
- 西營盤興華樓
灣仔區：(1宗)
- 灣仔譚臣大樓
油尖旺：(41宗)
- 油麻地碧街25號(2宗)
- 油麻地廣東道577號
- 旺角富榮花園2座
- 油麻地上海街184號
- 油麻地統一大廈B座
- 油麻地碧街15號(4宗)
- 油麻地順利大廈B座
- 油麻地瑜德大廈(3宗)
- 油麻地上海街174號
- 油麻地北海街17號
- 油麻地碧街27號
- 油麻地金威廣場(5宗)
- 油麻地吳松街139號
- 油麻地彌敦道315號(2宗)
- 油麻地新填地街18號
- 油麻地寶倫大廈
- 油麻地窩打老道5-7號
- 油麻地韶興大廈
- 油麻地廣東道542-544號
- 油麻地新填地街25號
- 旺角弼街68- 70號
- 油麻地文昌樓
- 油麻地新填地街183號
- 油麻地碧街23號
- 油麻地廟街153號(2宗)
- 油麻地碧街17號(2宗)
- 油麻地廟街163號
- 油麻地常安大廈
黃大仙區：(1宗)
- 慈雲山慈正邨正安樓
九龍城區：(9宗)
- 紅磡黃埔花園11期-紫荊苑5座
- 紅磡安泰大廈
- 紅磡黃埔花園3期-翠楊苑4座
- 九龍城德朗邨德珊樓(2宗)
- 紅磡黃埔新邨遠貴樓
- 紅磡長樂大廈(3宗)
觀塘區：(6宗)
- 茶果嶺麗港城5座(4宗)
- 牛池灣嘉峰臺1座
- 油塘高怡邨高志樓
深水埗區：(2宗)
- 長沙灣寶熙苑榮熙閣
- 荔枝角美孚新邨2期百老匯街 44 號
葵青區：(2宗)
- 葵涌雍澄軒
- 葵涌荔景邨明景樓
荃灣區：(3宗)
- 荃灣翠濤閣2座(2宗)
- 荃灣龍華樓
-
沙田區：(8宗)
- 大圍隔田村南滘(7宗)
- 沙田愉翠苑愉齊閣
大埔區：(1宗)
- 大埔錦山村
元朗區：(4宗)
- 元朗寶豐樓
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 天水圍天瑞邨瑞意樓
- 元朗聯昇樓
屯門區：(4宗)
- 屯門欣田邨悅田樓
- 屯門龍門居3座
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 屯門雅都花園3座
北區：(1宗)
- 上水彩園邨彩華樓
酒店：(3宗)
- 尖沙咀君怡酒店(2宗)
- 灣仔灣仔帝盛酒店
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記者：洪芷晴