【確診大廈】油尖旺續成重災區單日錄41宗個案　金威廣場增5宗

▲ 油尖旺續成重災區單日錄41宗個案。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增107宗確診個案，包括5宗輸入個案、102宗本地個案，其中有42宗涉源頭不明感染，仍有5患者未找出，累計9,665宗病例；另今日有約50宗初步確診。

新增確診者居住大廈：

東區：(10宗)

鰂魚涌太古城海天閣(4宗)

柴灣峰華邨曉峰樓(3宗)

筲箕灣耀東邨耀福樓

柴灣富明閣

北角東發大廈C座

中西區：(1宗)

西營盤興華樓

灣仔區：(1宗)

灣仔譚臣大樓

油尖旺：(41宗)

油麻地碧街25號(2宗)

油麻地廣東道577號

旺角富榮花園2座

油麻地上海街184號

油麻地統一大廈B座

油麻地碧街15號(4宗)

油麻地順利大廈B座

油麻地瑜德大廈(3宗)

油麻地上海街174號

油麻地北海街17號

油麻地碧街27號

油麻地金威廣場(5宗)

油麻地吳松街139號

油麻地彌敦道315號(2宗)

油麻地新填地街18號

油麻地寶倫大廈

油麻地窩打老道5-7號

油麻地韶興大廈

油麻地廣東道542-544號

油麻地新填地街25號

旺角弼街68- 70號

油麻地文昌樓

油麻地新填地街183號

油麻地碧街23號

油麻地廟街153號(2宗)

油麻地碧街17號(2宗)

油麻地廟街163號

油麻地常安大廈

黃大仙區：(1宗)

慈雲山慈正邨正安樓

九龍城區：(9宗)

紅磡黃埔花園11期-紫荊苑5座

紅磡安泰大廈

紅磡黃埔花園3期-翠楊苑4座

九龍城德朗邨德珊樓(2宗)

紅磡黃埔新邨遠貴樓

紅磡長樂大廈(3宗)

觀塘區：(6宗)

茶果嶺麗港城5座(4宗)

牛池灣嘉峰臺1座

油塘高怡邨高志樓

深水埗區：(2宗)

長沙灣寶熙苑榮熙閣

荔枝角美孚新邨2期百老匯街 44 號

葵青區：(2宗)

葵涌雍澄軒

葵涌荔景邨明景樓

荃灣區：(3宗)

荃灣翠濤閣2座(2宗)

荃灣龍華樓



沙田區：(8宗)

大圍隔田村南滘(7宗)

沙田愉翠苑愉齊閣

大埔區：(1宗)

大埔錦山村

元朗區：(4宗)

元朗寶豐樓

天水圍天頌苑頌畫閣

天水圍天瑞邨瑞意樓

元朗聯昇樓

屯門區：(4宗)

屯門欣田邨悅田樓

屯門龍門居3座

屯門兆畦苑兆強閣

屯門雅都花園3座

北區：(1宗)

上水彩園邨彩華樓

酒店：(3宗)

尖沙咀君怡酒店(2宗)

灣仔灣仔帝盛酒店

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記者：洪芷晴