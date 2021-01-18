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【確診大廈】油尖旺續成重災區單日錄41宗個案　金威廣場增5宗

社會 22:45 2021/01/18

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油尖旺續成重災區單日錄41宗個案。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增107宗確診個案，包括5宗輸入個案、102宗本地個案，其中有42宗涉源頭不明感染，仍有5患者未找出，累計9,665宗病例；另今日有約50宗初步確診。

新增確診者居住大廈：

東區：(10宗)

  • 鰂魚涌太古城海天閣(4宗)
  • 柴灣峰華邨曉峰樓(3宗)
  • 筲箕灣耀東邨耀福樓
  • 柴灣富明閣
  • 北角東發大廈C座

中西區：(1宗)

  • 西營盤興華樓

灣仔區：(1宗)

  • 灣仔譚臣大樓

油尖旺：(41宗)

  • 油麻地碧街25號(2宗)
  • 油麻地廣東道577號
  • 旺角富榮花園2座
  • 油麻地上海街184號
  • 油麻地統一大廈B座
  • 油麻地碧街15號(4宗)
  • 油麻地順利大廈B座
  • 油麻地瑜德大廈(3宗)
  • 油麻地上海街174號
  • 油麻地北海街17號
  • 油麻地碧街27號
  • 油麻地金威廣場(5宗)
  • 油麻地吳松街139號
  • 油麻地彌敦道315號(2宗)
  • 油麻地新填地街18號
  • 油麻地寶倫大廈
  • 油麻地窩打老道5-7號
  • 油麻地韶興大廈
  • 油麻地廣東道542-544號
  • 油麻地新填地街25號
  • 旺角弼街68- 70號
  • 油麻地文昌樓
  • 油麻地新填地街183號
  • 油麻地碧街23號 
  • 油麻地廟街153號(2宗)
  • 油麻地碧街17號(2宗)
  • 油麻地廟街163號
  • 油麻地常安大廈

黃大仙區：(1宗)

  • 慈雲山慈正邨正安樓

九龍城區：(9宗)

  • 紅磡黃埔花園11期-紫荊苑5座
  • 紅磡安泰大廈
  • 紅磡黃埔花園3期-翠楊苑4座
  • 九龍城德朗邨德珊樓(2宗)
  • 紅磡黃埔新邨遠貴樓
  • 紅磡長樂大廈(3宗)

觀塘區：(6宗)

  • 茶果嶺麗港城5座(4宗)
  • 牛池灣嘉峰臺1座
  • 油塘高怡邨高志樓

深水埗區：(2宗)

  • 長沙灣寶熙苑榮熙閣
  • 荔枝角美孚新邨2期百老匯街 44 號

葵青區：(2宗)

  • 葵涌雍澄軒
  • 葵涌荔景邨明景樓

荃灣區：(3宗)

  • 荃灣翠濤閣2座(2宗)
  • 荃灣龍華樓
  •  

沙田區：(8宗)

  • 大圍隔田村南滘(7宗)
  • 沙田愉翠苑愉齊閣

大埔區：(1宗)

  • 大埔錦山村

元朗區：(4宗)

  • 元朗寶豐樓
  • 天水圍天頌苑頌畫閣
  • 天水圍天瑞邨瑞意樓
  • 元朗聯昇樓

屯門區：(4宗)

  • 屯門欣田邨悅田樓
  • 屯門龍門居3座
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 屯門雅都花園3座

北區：(1宗)

  • 上水彩園邨彩華樓

酒店：(3宗)

  • 尖沙咀君怡酒店(2宗)
  • 灣仔灣仔帝盛酒店

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

 

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