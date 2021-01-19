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【新冠肺炎】新增7間餐廳曾有確診者到訪　元朗譚仔三哥及北角珍寶海南雞上榜

健康 09:35 2021/01/19

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新增7間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（18日）新增107宗確診個案，包括5宗輸入個案、102宗本地個案，其中有42宗涉源頭不明感染，仍有5患者未找出，累計9,665宗病例；另約有50宗初步確診。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增7間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的7間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 北角　寶城閣　珍寶海南雞專門店（14/01/2021　 #9610）

九龍

  • 紅磡　大利大廈　檀香山茶餐廳（11/01/2021　 #9593）
  • 油麻地　祥發大廈地下　八記美食（14/01/2021　 #9656）
  • 油麻地　砵蘭街35號　燒味工房（15/01/2021　 #9602）
  • 紅磡　聯成大廈　麵.睦月（15/01/2021　 #9610）

新界

  • 元朗　吉祥樓　譚仔三哥米線（14/01/2021　 #9609）
  • 天水圍　嘉湖新北江商場　金裝燉奶佬餐廳（15/01/2021　 #9613）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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