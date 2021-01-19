【防疫措施】林鄭指深水埗將成第二個檢疫小區　食衞局稍後宣布延長社交距離措施

▲ 林鄭宣布深水埗將成第二個檢疫小區，稍後公布確實範圍。

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日新增逾百宗確診個案，其中本地個案佔102宗，42宗為源頭不明。特首林鄭月娥今早（19日）前見記者時指出，市民要有心理準備，原定明日（20日）到期的一連串社交距離措施，將再延長，即2人限聚令、食肆下午6時後禁晚市堂食、關閉10多個處所等要繼續維持，食衞局將於今日稍後公布。

林鄭月娥指出昨日確診的107宗個案，當中有逾40宗是不明個案，說明社區有傳播鏈。當局早前已要求指定處所及組群要接受強制檢測，而安老院舍等人士亦已不斷進行檢測等，而大廈中如有確診大廈，上址居民亦要接受檢測，如有需要部分人亦會被送到檢疫中心。

此外，港府與香港大學進行污水病毒監察，而且根據監察結果就會採取行動，稍後亦會就有關情況公布涉及的兩幢大廈名單；雖然有關大廈沒有確診個案，但基於污水病毒監察的污水樣本連續三日呈陽性，故要求大廈的居民接受強制檢測。

林鄭月娥表示，食衞局稍後亦會公布，在油麻地佐敦的檢疫區域會再劃一個刻心區，有關大廈的局民須檢測，涉及數十幢大廈；至於核心小區以外的大廈若有一宗確診個案，居民亦須接受強制檢測；另深水埗亦會成為第二個檢疫小區，稍後公布確實範圍。

被問到會否考慮整個油尖旺區做強制檢測，她稱愈多的病毒檢測可以找出更多無病徵的個案，惟實施時的能力及得出的效果，在中央的支持後，化驗所的檢測能力已經大大提升，但由於採樣最好由專業人士採樣，亦要安排市民在採樣點採樣，在評估能力後，決定會放在最有效益的地方；她稱當然希望污水病毒監察可以定期進行，但因為能力問題，現只可以集中在油麻地、佐敦的地區。

至於被問到會否考慮禁足，她指當局會在強制檢測的大廈會進行執法行動，即在某時段會檢查樓宇的居民是否有接受檢測，正如早前警方到乙明邨執法的情況。雖現時未看到有密集式的執法行動，但民政署人員亦已到大廈有逐家逐戶拍門，檢對資料，為日後需要進行的執法工作作好準備。

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記者：郭詩詩