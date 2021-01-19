【神鵰俠侶】66歲「金輪法王」張雷保持鋼條身材　財富交太太管理：不用為錢煩惱

▲ 張雷保養得宜。

80年代劉德華、陳玉蓮版本的《神鵰俠侶》被公認是經典，功勞不只是男女主角，配角的演出都同樣出色，張雷演的大反派金輪法王同樣深入民心。

張雷在《神鵰俠侶》演武林高手，在現實中，他也是武功高強，自小隨父親學洪拳，後來習南少林的柔功門，並曾在香港國術總會舉辦的全港武術公開比賽中奪冠，18歲已開武館。

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▲ 張雷現身跟錢嘉樂談當年。

拍片教養生

他後來入電影行當龍虎武師，在70年代中開始當演員。在1980年與17名武師組成「神風特技隊」，接演電影與電視的飛車特技場面。

而香港動作特技演員公會近期製作的一系列名為《武林寶庫》網上短片，邀特技演員包括劉允、徐忠信、吳育樞等教一些健身養生運動。

所以其中最近一集《武林寶庫》，就由特技人出身的張雷負責主持。

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財富全交給太太

在《武林寶庫》片中所見，身穿運動衫的張雷雖然已66歲，仍然保持鋼條身材，而且動作靈活，完全沒有老態。

其實保持日常運動外，張雷在廿多年前開始食素，在1989年更皈依三寶，法名定霈。

▲ 張雷跟太太十分恩愛。（取自facebook）

此外，張雷相當長情，在2017年與拍拖39年的女友鄭淑儀結婚。太太確實是他的賢內助，張雷平時的工作如登台、拍戲等，全由鄭淑儀負責安排，而且所有收入都直接由她管理。

張雷曾接受媒體訪問說：「現在衣食住行都由她照顧，不用為錢煩惱，總之銀包裏永遠都有千多元，夠與朋友飲茶食飯，不夠還可簽卡。」

同場加映 鍾志光專訪