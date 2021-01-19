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【重新振作】黃日華愛上行山煙量減半　乖女黃芷晴贈波鞋獎勵爸爸

娛樂 10:40 2021/01/19

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孝順女黃芷晴。

黃日華愛妻梁潔華在去年5月不敵病魔離世，在女兒黃芷晴和好友的幫助下，黃日華逐漸走出悲痛。黃芷晴日前出席活動透過指，一向煙癮大的黃日華近期成功把煙量減半，而且愛上了行山，生活十分健康，令乖女黃芷晴因此感高興。

【發哥行山】影帝周潤發被野生捕獲　網民讚發哥助婆婆處理傷患

黃芷晴出席活動。（東星圖片）

【諸朋好友】太太在眼前離世成最深刻回憶　黃日華灑淚哽咽：感情不會消失【有片】

黃日華愛上行山

黃芷晴昨日（1月18日）出席活動時透露，爸爸黃日華近期愛上行山，不過由於爸爸在凌晨5時已起行，不過習慣夜睡的她，未能起床而沒有和爸爸一起行。

自從有行山習慣後，黃日華更將煙量減半，令孝順女黃芷晴非常開心，更贈送波鞋獎勵爸爸。

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【諸朋好友】黃日華太太離世獲苗僑偉捱過低潮　衷心感謝三哥：錢買不到兄弟情【有片】

芷晴一向十分乖女，曾帶爸爸學製蠟燭，令他生活有所寄託，現時更將手製放在網上售賣並籌備新年巿集。

黃日華較早前在節目《諸朋好友》展示自己的精緻的蠟燭作品，令主持崔建邦和張秀文驚訝黃日華甚有藝術天份。

相伴相守30年

1988年，黃日華與梁潔華經歷8年愛情長跑後結婚，好友三哥憶述年輕時的華哥迷倒萬千少女，但華哥心中只有太太，三哥更形容華哥是典形的「重色輕友」。

每次談及亡妻，黃日華都會哽咽，長情的華哥曾說：「人生要經歷生老病死，以及你要去接受，大家緣份是完結了，你無可能再追回。我覺得緣份完了，但感情是永遠不會消失。」

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當日，黃日華痛失愛妻，失去人生目標和寄托的他曾常把自己困在家中廁所，而且一星期拒絕見人。後來因對亡妻的承諾，要好好照顧女兒與外母，令黃日華注重健，盡力戒多年來的吸煙惡習，並在女兒和朋友幫助下重新振作。

同場加映︰何綺雲

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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