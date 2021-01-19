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林鄭月娥稱特首由選舉產生較好應繼續沿用　候選人可向社會交代其管治方向

社會 10:42 2021/01/19

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行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒。（陳永康攝）

全國政協副主席、前特首梁振英早前接受傳媒訪問時提到，《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，行政長官可通過選舉或協商產生，並由中央政府任命。行政長官林鄭月娥認為，自回歸以來歷任特首均由選舉產生，自己亦在2014至2015年親自推動特首產生辦法的改變，自己亦有參選有關選舉，無論從歷史發展角度或現實為社會帶來的效益，行政長官由選舉產生都是比較好的方法。

她又指，有人提出行政長官可通過協商產生的說法，並沒有違反《基本法》，但如果透過協商取代選舉，就要修改《基本法》附件一內容，須經過嚴謹程序進行。她坦言行政長官一直由選舉產生，應該繼續沿用，因為選舉不單止可選出一位行政長官，亦可在選舉過程中讓候選人向社會交代其管理特區的期望、政策和方向。

林鄭月娥強調，中央人民政府推動《基本法》第45條以循序漸進達至普選的誠意是路人皆見，而在2017年本來可以有一人一票選舉，實際上有部分人士阻止民主的進程，而近日香港情況令人擔憂，出現危害國家安全、影響一國兩制的全面落實，中央人民政府因而採取行動是可以理解，但目前如何改變特首產生辦法沒有具體細節。

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責任編輯：陳子謙

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