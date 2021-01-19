【總統失言】16個月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂　文在寅鼓勵養父母更換合不來孩子

▲ 南韓16個月大女嬰遭虐待致死，文在寅在回應記者提問時表示，領養父母可更換合不來的孩子。

韓國發生一宗震驚社會的養父母虐兒案，有南韓媒體揭發16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）涉嫌被養父母虐死，經檢查後發現她全身骨折、腸胃爆裂及腹腔充滿積血，引起大眾憤怒。南韓總統文在寅日前出席記者會時失言，稱養父母可根據領養後的情況「更換合不來的孩童」，一番言論引來民眾不滿。

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綜合南韓媒體報道，南韓總統文在寅昨日（18日）早上出席2021新年記者會，針對防疫、社會問題及特赦等方面開放讓記者提問。其中，有在場記者關心近日震驚韓國社會的16個月大女嬰鄭仁遭虐致死的案件，詢問如何改善兒童受虐的問題。

總統文在寅表示，對於外界指政府沒有適當阻止兒童受虐問題，「我們會從發生的事件中吸取教訓，虛心受教，並準備有關對策處理問題。」他稱會大大增加專門負責虐待兒童問題的官員人數，而在收養前對領養父母亦會深入調查，多次拜訪領養家庭及查看領養孩子的適應及身體情況。

稱養父母可退回或更換領養孩子

不過，文在寅及後補充，

考慮到養父母會有「變心」的可能，或許之後可規定在指定的時間內，養父母可退回領養，或更換與自己合不來的孩子，透過這些方式能保護領養兒童。

▲ 文在寅稱領養父母認為領養兒童不適合可更換。（影片截圖）

韓國民眾狠批：把領養孩子當玩具嗎？

言論一出，文在寅隨即被民眾廣泛批評，嘲笑他說「真實的說話」，網絡上也出現文章諷刺其言論，「孩子是可以交換或退款的？」民眾狠批他將領養兒童當作物件及玩具看待，「這是退貨的概念嗎？」、「這對孩子來說根本就是2度傷害」及「現在領養貓狗也不能這麼隨便」。

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責任編輯：王明芳