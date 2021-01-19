【年輕任性】中學兒子不捨女友求媽媽移民英國 媽媽：押上家人的未來換取愛情

▲ 年輕不是自私或逃避責任的擋箭牌。

俗語有云：「閂埋門，一家唔知一家事。」

友人F太育有兩子，大的正讀大學，小的準備考大學，兩位小子卻「不務正業」——大哥無心向學，耗費許多精力時間在學生會事務上；弟弟整天煲電話粥，原來女朋友一家移民在即，小情人難捨難離。

「你不是一直希望成為飛機師嗎？媽媽不是管你，但你總得分配時間，認真面對學業啊！」F太苦口婆心勸導大兒子。

「媽，世界已經變了，飛機師也會失業，辛辛苦苦大學畢業，還不是成為巴士司機？我們這一代無論如何努力，也難以發圍，被限制了往上發展的空間。所以，我有責任和所有年輕人一起發聲，爭取應得的機會和福祉。」

「仔，成功不會從天而降，更不是用口舌去爭取，要求別人對自己特別照顧。每一個人都要實實在在去打拼，才有機會成功。以機長Y叔叔為例，你只看到他今天領20多萬元月薪，卻沒見到他年輕時捱餓，省下飯錢去學習駕駛小型飛機的辛酸。他也是一步一步地向前奮進，一點一點地積蓄實力，努力了20多年，才有今日的收成。前途在你手，時間不等人……」

「媽，不如我們賣掉香港的兩所房子，舉家移民英國呀！英國的教育制度更適合我。」小兒子打斷母親的話。

「你連英國也沒去過，平日又討厭講英文，何來這麼大的信心相信自己能適應英國的教育？你知道在英國讀大學要花多少錢嗎？你有主動了解家庭的經濟壓力嗎？你要押上一家人的將來，為換取你的愛情？」

年輕不是自私或逃避責任的擋箭牌。無論身處何地、無論甚麼年歲，責任和後果都如影隨形，伴君一生。

同場加映鄧藹霖分享英國置業貼士

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全文刊於《經濟日報》，原題為「如影隨形．伴君一生」