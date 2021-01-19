【冷血看護】中風婆婆如廁重摔不治監控畫面曝光 冷血看護不攙扶僅稱：你起來啊

台灣苗一名74歲老婦中風臥床，家屬請印尼籍女看護24小時照顧，豈料日前凌晨寒流來來襲，老婦起床上廁所摔倒，頭部撞擊床沿，呼喚看護攙扶，豈料看護充耳不聞，任憑老婦癱坐地板20多分鐘，之後更冷血稱，「妳起來啊！」。老婦終因重摔顱內出血死亡。

綜合台媒報道，老婦的兒子指控，母親中風多時，行動不便臥床，一個多月前聘請43歲印尼籍女看護，全天候跟媽媽同住1樓臥房照顧，擔心照護過程有爭議，後來才在房間裝設監視器。

老婦兒子稱，母親平日早上6、7時就起床，事發於1月12日凌晨1時許，母親起床要上廁所不小心滑倒，卻自己爬不起來呼救，看護卻未理會裹著棉被，任她用屁股挪移20多分鐘，之後才起身察看，但未攙扶患者，僅扶她手，冷冷說：「妳起來啊！為什麼不起來啊？」最後才扶起她上廁所，並回床睡覺。

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家人12日上午9時多發現老婦還沒有起床，且意識不清，報警送院急救，醫生發現老太太右腦大量出血，疑似外力造成，後來因傷重不治。家屬詢問女看護，都指稱照顧老婦人沒有跌倒或撞頭，家人後來察看監視器才發現不單純，檢警解剖遺體相驗，全案依過失致死罪嫌偵辦中，諭令1萬元新台幣交保，責付仲介限制住居、出境。

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責任編輯：羅嘉欣