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陳冠希夥拍Polo Ralph Lauren推新春限定中國風　網民評論好壞參半︰unsuccessful design

休閒消費 12:46 2021/01/19

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紮染tee。（售價未定/圖片由品牌提供）

全球在新冠疫情下，以中國市場復甦得最快，而農曆新年將至，時裝品牌更紛紛推出牛年限定產品，而美國時裝品牌Polo Ralph Lauren則找來陳冠希與及他旗下的時裝品牌CLOT共同合作推出一個限量系列，雖然沒有名言是賀年系列，但中國風味甚濃，背後的潛台詞其實都是離不開賀歲產品。

將button-down shirt加入中國繩結鈕釦。（售價未定/圖片由品牌提供）

這一個系列設計其實好簡單，一句講晒﹗最是用上傳統上Polo Ralph Lauren最暢銷的著名的項目，重新加入少許中國元素細節，例如大家最耳熟能詳的button-down牛津紡恤衫、拉鏈外套、baseball jacket等，全加上中國繩結鈕釦。

此外，又滲入CLOT的Silk Royale專屬絲綢圖案、龍型刺繡。球鞋方面，鞋踭及側面融入了CLOT紅色絲綢圖案材質等細節，整個系列就是衝著中國農曆新年而來，而該系列將會於1月27日正式上架。不過，當衫還未上架，在這段宣傳催谷期間，不少網民又再發難，當中的批評有好有壞，但除了本地網民外，來自instagram上的國際網民亦一樣「唔俾面」這個系列。

    點擊圖片放大
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外國網民批評批評：

raa10382:親愛的Ralph Lauren，你不須要像其他"trendy"品牌一樣來個聯乘系列，你屬於高層次的，雖然我知道市道不景氣，但你就是Ralph Lauren有一定支持者。

miguellmiguell:這並不是polo style。

本地網民批評：

chm_：我淨係見到人民幣喎。

vincent.memories：佢地著得型，係因為廿年前形象真係型。其他人著，就會柒。

記者：何偉雄

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