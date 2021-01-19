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【新冠肺炎】消息：今日新增逾60宗確診個案

社會 12:56 2021/01/19

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消息稱今日（19日）新增逾60宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（19日）新增逾60宗確診個案。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

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昨日（19日）確診的數字是相隔一個月後再次「破百」，張竹君指，數字急升或與油尖旺區的強制檢測有關。詳情即看：【下一頁】

柴灣峰華邨曉峰13室3單位8人染疫，擔心有垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇到峰華邨曉峰樓視察。詳情即看：【下一頁】

伊利沙伯醫院支援服務部有一名病人服務助理、北區醫院一名深切治療部內科醫生昨日亦初步確診。詳情即看：【下一頁】

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一名86歲女確診病人離世，累計163宗死亡個案。詳情即看：【下一頁】

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　政府專家建議批准使用復星/BioNTech疫苗【即日不斷更新】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：曾卓鋒

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