【新冠肺炎】消息：今日新增逾60宗確診個案
社會 12:56 2021/01/19
本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（19日）新增逾60宗確診個案。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。
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昨日（19日）確診的數字是相隔一個月後再次「破百」，張竹君指，數字急升或與油尖旺區的強制檢測有關。詳情即看：【下一頁】
柴灣峰華邨曉峰13室3單位8人染疫，擔心有垂直傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇到峰華邨曉峰樓視察。詳情即看：【下一頁】
伊利沙伯醫院支援服務部有一名病人服務助理、北區醫院一名深切治療部內科醫生昨日亦初步確診。詳情即看：【下一頁】
新增7間餐廳曾有確診者到訪，元朗譚仔三哥及北角珍寶海南雞上榜。詳情即看：【下一頁】
油尖旺續成重災區單日錄41宗個案，金威廣場增5宗。詳情即看：【下一頁】
一名86歲女確診病人離世，累計163宗死亡個案。詳情即看：【下一頁】
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同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：
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記者：曾卓鋒