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【開心速遞】送水輝與金城武撞樣　《愛回家》大小姐色誘曹總超好笑【有片】

娛樂 12:44 2021/01/19

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熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

「送水輝」許家傑乞丐造型和「大小姐」放電都引起觀眾討論。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「輝蓮CP」向來大受觀眾歡迎。昨晚（18日）播出的《愛‧回家之開心速遞》劇情講述大龍生（羅樂林飾）在拍賣會投得心頭好，卻被大陳（黃成想飾）父子揶揄而大怒，並疑對送水輝怒目而視之後離開。

大小姐（林淑敏飾）以為因為大龍生不滿送水輝（許家傑飾）被稱「接龍放電王」而不愉，於是大小姐要送水輝換形象以減魅力。另外，大小姐向曹總（劉一飛飾）放電，盼令大龍生覺得放電也有好處。場面十分搞笑，引起觀眾討論。

【開心速遞】大小姐送水輝Philip仔家庭照曝光　林淑敏許家傑梁禹勤搞笑互動溫馨滿載【多圖】

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大小姐色誘曹總

《愛‧回家之開心速遞》劇情講大小姐懷疑送水輝鋒芒太露，遭外界指為「放電王」，因此惹怒大龍生。大小姐、KC（歐瑞偉飾）等設法助送水輝改變形象，讓他去除放電王的稱號。

熊樹仁（單立文飾）等覺得送水輝變得生人勿近，要與他保持距離。

大小姐滿意送水輝的改造成果，但及後發現原來適得其反，經過一番苦思，仍想不出適合送水輝的形象。KC此時提議善用送水輝的魅力，大小姐遂想到解決方法，要令大龍生發現放電王的好處。大小姐向曹總放電，色誘他以高價簽約。

不過，最終大小姐得悉令大龍生發怒的對象並非送水輝而是三太（樊亦敏飾）。

【開心速遞】大小姐送水輝慨嘆家長不易做　林淑敏許家傑感激家人無條件看顧【有片】

（取自IG）

許家傑與金城武撞樣

「送水輝」許家傑於社交平台貼出乞丐造型的照片，並寫道：

好少留長頭髮，對上一次... 應該係流星花園時吧😎
有興趣可以係YouTube 搵下🤤
請留意下星期一的 #愛回家之開心速遞
#爆肌團 #流星花園 #年少輕狂 #一班傻佬

不少網民大讚許家傑靚仔，長髮造型很有型，更有網民指其造型與金城武撞樣。

許家傑為2009年《香港先生競選》冠軍，現年37歲的他仍然保持帥氣外貌及Fit爆身型，甚受觀眾愛戴。

同場加映：林淑敏、許家傑、梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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